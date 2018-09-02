2018年09月02日 04:10 中國時報 王欽

大陸近年來調整對台政策思路，愈以「操之在我」方式制定惠台政策，希望依靠自己的力量，在大陸的土地上，讓台灣民眾獲得兩岸紅利，並透過長期的共同生活、工作等生命體驗，建構兩岸命運共同體，實現兩岸同胞心靈契合。最近推出的港澳台居住證，就是這一思路下的新措施。

新情勢下，台灣內部政情將發展成紅藍綠3家爭取民心，長期的藍綠分野局面已被打破，民進黨政府似乎感受到壓力，因而對大陸出台港澳台居住證政策，由陸委會接連發出警告。最新的動作是副主委邱垂正搬出大陸新進公布的個人所得稅修正草案指出，無論在大陸境內有無住所，於繳稅年度內在境內居住滿183天的個人，須就其在境內與境外所得，依法繳納所得稅。

因為這直接牽涉到在陸台灣民眾的「錢袋子」，相比之前的空泛警告和威脅，更容易引發恐慌。大陸國台辦因而立刻做出回應指出，居住證與相關稅收規定沒有對應關係，台灣同胞不會僅因申領居住證而改變其在大陸的納稅身分和納稅義務，也不會僅因領取了居住證而在大陸負有全球所得納稅義務。

由此可見，大陸密切注意台灣的反制作法，並給予針鋒相對的回應，這也顯示兩岸在爭取台灣民心方面，已展開密集的攻防。

事實上，大陸宣傳部門早已展開居住證的宣傳推廣工作，新華社和《人民日報》等官方媒體也都加入其中，發表專文讚許居住證的積極意義。《人民日報》詳細羅列居住證帶來的實際便利，認為推出港澳台居住證，充分體現中共支持港澳台同胞共享大陸發展機遇的決心和誠心。

新華社更是以評論員文章的規格，將居住證申領發放辦法的出台視為以人為本、為民謀利的重大舉措，除了羅列該證件帶來的各項便利和福利之外，該文章還特別提到，港澳台同胞也是中共服務的對象。新華社的提法，與國、民、共3黨競爭台灣民心的新情勢若合符節。該文還提到，大陸國務院宣布取消針對港澳台居民在大陸就業的就業證，這一增一減的對比，就是要為港澳台民眾在大陸發展築夢創造更加優越的條件和環境。

大陸以密集的官方表態和高規格的宣傳，展現對落實居住證發放的重視，某種程度上可以說，盡量爭取台灣民眾對大陸相關政策的認可和接受，已是當下大陸不能輸的一項任務。對蔡政府來說，也同樣感受到深重的壓力，擔憂會掀起新一輪的用腳投票。

由此可見，兩岸在爭取台灣民心的競逐中，已進入白熱化狀態。如果雙方都能將關注的焦點放在比賽愛台灣，對台灣民眾來說，當然樂見雙方加強競爭。

(中國時報)