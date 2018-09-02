2018年09月02日 04:10 中國時報 羅智強

說說幾張照片，就算不貼上圖，那圖像，相信都可以立即浮現在眼前。

《擁吻》：1945年，二戰結束，日本宣布無條件投降，紐約民眾走上街頭慶祝。一位水兵在時代廣場的歡慶活動中親吻身旁的女護士，成為傳世的經典畫面。

《燒傷的女孩》：1972年，越戰。被汽油彈燒傷的女孩，裸露身體在路上嚎啕大哭。

《硫磺島升旗》：1945二戰。浴血搶灘交戰之後，6名美國海軍陸戰隊隊員，在硫磺島摺鉢山豎起美國國旗。

《西貢槍決》：1968年，西貢街頭戰鬥中，南越國家警察總長阮玉鸞朝一名越共上尉頭部射出子彈，鮮血四濺的場景刺激了美國公眾，反戰示威升溫。

《禿鷹和飢餓的孩子》：1993年，攝影記者Kevin Carter在蘇丹記錄飢荒。他花了20分鐘等待禿鷹接近那位即將餓死的小孩。相片發布後遭到大量批評，Carter在1994年獲得普立茲新聞特寫攝影獎，兩個月後自殺。

《3歲的敘利亞小難民》：2015年9月，3歲的艾蘭‧庫爾迪在隨家人逃離土耳其前往希臘的途中，船隻超載發生事故，他的屍體被沖到博德魯姆的海灘上。

《時代雜誌》說：「沒有一個使照片充滿影響力的公式存在，這些照片當中，有些是象徵重大的歷史事件、有些因此改變了人們對某件事的看法。」

要捕捉一張值得被歷史流傳的照片，何其不易。它無法被有計畫地產出，它需要很多遠遠超出人性的條件：比如事件，轉動人類足跡的事件、激勵人性的事件，更多是人們瘋狂地彼此奪取生命的事件。

比如完全的無防備的人性，因為一個快門的瞬間，沒有人有能力準備好表情，也因為如此，我們相信那是寫真，真正的寫真。

比如理直氣壯，因為人們忘了對錯的相對性，所以在每個當下行為，都是絕對的上天授命。人理直氣壯，但是照片會比你理直氣壯，它會睜大眼睛瞪著你。

歷史照片都有一個能力，不管你如何評價，它都會愈來愈被重視、愈來愈具分量、愈來愈成為一種獨特文本，記錄歷史，你無法善辯、無法抗辯，所有當代的撰史梳化，都會被洗去、越久、越洗、越乾淨。在快門按下的那一刻，歷史照片，就具備了它的自鳴性。

關於這張照片，我是無法等到百年之後重新翻看它了，我只能相信，這強大的能量，會留給後世許多智慧，這些能量，也會輕易地讓它被保留到那個時候。

謝謝人，左邊的，右邊的、前面的、後面的，謝謝那個低頭踩車往前的神態。謝謝物，混濁的水，壯碩的車，戰車與腳踏車的強烈對比。

我無法不去看到某些身而為人的、在天意之下的壓抑或委屈痛苦，但在此同時，我又彷彿見到某種承載著歷史見證的分量。

（作者為前總統府副祕書長）

(中國時報)