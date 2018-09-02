樣板槍決 虛情假意

友善列印
中國時報
高源流

蔡政府從40多個死囚中，突然拉出一個李宏基槍決，民眾看到的，並不是依法執行死刑的決心，而是對蔡政府虛情假意的懷疑。奉勸民進黨政府，法院定讞的裁判，政府官員只有依法執行，否則將給人政府首長帶頭違法的不良印象。

死刑制度在台灣，向來沒有所謂的爭議。長期以來，台灣至少有超過8成的人主張維持死刑。廢除死刑，一直都只是少數人的主張。但偏偏就是這不到兩成的廢死主張者，主宰了政權，影響了死刑的執行。

廢除死刑並非世界潮流，更不是所謂先進國家的普遍作法。但這些主宰政權的廢死主張者，扭曲了世界各國廢死的實情，過度誇張廢除死刑的作法，給自己的廢死主張，找一些論理基礎。

民進黨就是一個主張廢除死刑的政黨。在野時，支持廢除死刑團體的活動，也主張廢除死刑。當蔡英文入主總統府，取得行政權力後，雖然憚於國內反對廢死的民情，不敢明目張膽的在民進黨掌控下的立法院，推動廢除死刑的立法，但它還是用不執行死刑的方式，達到廢死的目的。

死刑，和無期徒刑、有期徒刑、拘役、罰金一樣，都是法定的刑罰制度。不同的是，死刑的執行，多了《刑事訴訟法》第461條，應經法務部令准才能執行的規定。從立法意旨上看，只是基於死刑的執行，是剝奪被告生命的刑罰，若執行有誤，將永難補救，所以為求審慎，給予法務部最後審視案卷內容是否有疑義的機會。但法務部長的這個最終審視權，不是法院的第四審，更不能拿來伸張個人的廢死理念。

法務部長依據法院確定判決，簽署死刑執行令，就如同全台任何一個檢察署執行檢察官，依法簽署執行通知書一樣，都是依照法律的規定行事。如果被判處死刑的案件，法務部長可以不簽署執行命令，那麼，全台灣被判處有期徒刑的案件，檢察官也選擇性的不執行，台灣必將特權當道，社會正義蕩然無存。

法務部長不同於其他部會首長，任何人在決定接任前，不能只想到這個職位帶來的權位與榮耀，應該在內心自我檢查，自己是不是主張廢死？是不是有勇氣敢簽准死刑執刑令，否則沒有資格就任法務部長。

目前的死囚有40多個，只要確定求其生而不可得，法務部長就應該一一簽准執行，而不是只有拉出李宏基一個，當成樣板槍決，予人欺瞞天下之譏。　　（作者為資深媒體人）

(中國時報)

豈只是一張照片 擋箭牌與神主牌

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。