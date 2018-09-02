2018年09月02日 04:10 中國時報 高源流

蔡政府從40多個死囚中，突然拉出一個李宏基槍決，民眾看到的，並不是依法執行死刑的決心，而是對蔡政府虛情假意的懷疑。奉勸民進黨政府，法院定讞的裁判，政府官員只有依法執行，否則將給人政府首長帶頭違法的不良印象。

死刑制度在台灣，向來沒有所謂的爭議。長期以來，台灣至少有超過8成的人主張維持死刑。廢除死刑，一直都只是少數人的主張。但偏偏就是這不到兩成的廢死主張者，主宰了政權，影響了死刑的執行。

廢除死刑並非世界潮流，更不是所謂先進國家的普遍作法。但這些主宰政權的廢死主張者，扭曲了世界各國廢死的實情，過度誇張廢除死刑的作法，給自己的廢死主張，找一些論理基礎。

民進黨就是一個主張廢除死刑的政黨。在野時，支持廢除死刑團體的活動，也主張廢除死刑。當蔡英文入主總統府，取得行政權力後，雖然憚於國內反對廢死的民情，不敢明目張膽的在民進黨掌控下的立法院，推動廢除死刑的立法，但它還是用不執行死刑的方式，達到廢死的目的。

死刑，和無期徒刑、有期徒刑、拘役、罰金一樣，都是法定的刑罰制度。不同的是，死刑的執行，多了《刑事訴訟法》第461條，應經法務部令准才能執行的規定。從立法意旨上看，只是基於死刑的執行，是剝奪被告生命的刑罰，若執行有誤，將永難補救，所以為求審慎，給予法務部最後審視案卷內容是否有疑義的機會。但法務部長的這個最終審視權，不是法院的第四審，更不能拿來伸張個人的廢死理念。

法務部長依據法院確定判決，簽署死刑執行令，就如同全台任何一個檢察署執行檢察官，依法簽署執行通知書一樣，都是依照法律的規定行事。如果被判處死刑的案件，法務部長可以不簽署執行命令，那麼，全台灣被判處有期徒刑的案件，檢察官也選擇性的不執行，台灣必將特權當道，社會正義蕩然無存。

法務部長不同於其他部會首長，任何人在決定接任前，不能只想到這個職位帶來的權位與榮耀，應該在內心自我檢查，自己是不是主張廢死？是不是有勇氣敢簽准死刑執刑令，否則沒有資格就任法務部長。

目前的死囚有40多個，只要確定求其生而不可得，法務部長就應該一一簽准執行，而不是只有拉出李宏基一個，當成樣板槍決，予人欺瞞天下之譏。 （作者為資深媒體人）

(中國時報)