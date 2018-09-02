2018年09月02日 04:10 中國時報 黃光國

蔡英文為「同慶之旅」過境美國取得「三大突破」而沾沾自喜，不料剛回到台灣，立刻傳來薩爾瓦多與我斷交的消息。她的第一反應，仍然是控訴中共的「打壓」，強調「越是打壓，越要團結，越是打壓，越要走出去。」

外來的壓力會造成內部的團結，這是群眾心理學的基本原則。可是，這是一種直覺式的「情緒」反應，如果能夠立即讓群眾訴諸行動，就會收到很大的效果。像以前陳水扁時代的三一九槍擊案，以及上一次大選前的周子瑜事件，都發生在投票前夕，也都造成「選舉翻盤」的效果。

然而，如果群眾有充分時間冷靜下來，作「理性」的思考，壓力和團結之間是否有必然的關係，就很難說了。像蔡英文這次喝了85度C「變味的咖啡」，立即引起兩岸網民強烈的民粹反應，但是咖啡店老闆的「理性」選擇，卻是表態支持「九二共識，兩岸和平」，兩岸「民粹」碰撞的危機立刻化解。

蔡英文上台以來，已經有5個邦交國與我斷交，直到這次她才初次說出：中華民國（台灣）是現狀，是「現階段的最大公約數」，也是「台灣人民團結的基礎」，只有團結，才能向中國發出清楚訊息，才不會誤判「台灣人民的底線」。

這種「文青」式的表述，說起來很動聽，可是卻不足以化解兩岸之間的僵局。在我看來，兩岸關係的現況，就是「一中兩憲」：在一個歷史上稱為「中國」的土地上，存在有「中華民國」和「中華人民共和國」兩個憲政體制，只要承認這個客觀的事實，雙方便可以對等的立場，展開談判，進而簽訂和平協議。

蔡英文上台之後，雖然口口聲聲說她要「維持現狀」，可是她卻從來不肯明白表示：兩岸關係的「現狀」是什麼。她一方面寧可以「這個國家」代表「中華民國」，也不願意表明自己的國家認同；一方面又任用「務實的台獨工作者」修改歷史課綱，縱容台獨團體推動形形色色的「正名公投」。喪失掉5個邦交國之後，她才拿出「中華民國」來號召國人。任何人只要「聽其言、觀其行」，其實不難看出：「中華民國」是她的「擋箭牌」，不是「神主牌」。然而，「台獨」是不是她的「神主牌」？

這個問題的答案在於「中華民國」（台灣）跟「一個中國」之間，到底有什麼樣的連結。如果她肯承認「一中兩憲」的客觀現實，「中華民國」（台灣）就有可能成為「台灣人民團結的基礎」。相反的，如果她只是拿「中華民國」當「擋箭牌」，處心積慮地要切斷「中華民國」跟「一中」的關連，她仍然是「兩國論」的奉行者，心中只有台獨的「神主牌」，兩岸仍然不可能有真正的和平。（作者為國立台灣大學心理系教授）

(中國時報)