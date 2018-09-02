多次遭祝融 清宮最大爛尾樓！故宮專家揭密 延禧宮不吉利

2018年09月02日 04:10 中國時報 李怡芸 ／ 台北-北京報導 ／ 台北-北京報導

清宮劇在兩岸歷久不衰，今年再因《如懿傳》、《延禧攻略》而使得紫禁城的殿閣與清皇室的生活、文物收藏都引起關注，北京故宮博物院影視研究所所長，亦是作家、紀錄片導演的祝勇表示，雖然影視劇總是有些自行發揮之處，但紫禁城乃至故宮文物，透過文藝作品得到傳播亦是好事，也期許觀眾進一步深入地了解故宮。

著有《故宮的隱秘角落》、《故宮的風花雪月》，近日又在大陸和香港同時出版《故宮的古物之美》，祝勇表示，北京故宮在可移動文物之外，紫禁城本身也是文物，占地面積是法國羅浮宮的4倍，凡爾賽宮的10多倍，英國白金漢宮的10倍「走過了6個世紀的光陰，到後年（2020年）將迎來600周年，無論紫禁城的建築，還是故宮的文物，都是規模龐大，博大精深。」

清宮劇引爆話題

清宮劇讓兩岸觀眾對紫禁城大為好奇，祝勇表示，紫禁城的結構是「前朝後寢」，前為皇帝上朝的場所，後為帝后寢宮，以近日大為走紅的延禧宮為例，是東六宮之一，「明代就有，康熙25年重修，是進入東六宮的重要門戶，所以閒雜人等較多，在封閉的宮院裡，被視為邪祟之地，皇后和受寵的嬪妃都不會住在這裡。」

祝勇更指出康熙時此處曾住過一位姓徐的常在和兩位答應，「她們在這裡住時，費用拮据，連衣服、鞋襪都不足用，可見在延禧宮受到的冷遇。」

不能喪失歷史感

祝勇另指出，延禧宮也是出了名的「不吉利」，曾在康熙、嘉慶、道光、咸豐年間都發生過火災，至宣統元年，隆裕太后下令修建「靈沼軒」，祝勇表示：「我們常叫『水晶宮』，其實是一座可以走進去的『水族館』，不僅是為了觀賞，更為了壓制火祟。」但直到清帝退位也沒修好，成為清宮最大的「爛尾工程」。至於電視劇，祝勇認為歷史劇固然可以發揮，但不能喪失歷史感，如《延禧攻略》中令妃當著皇帝的面說要找漂亮的太監，對皇權制度缺乏了解。

「兩岸故宮文物的主體，都出自1925年成立的北平故宮博物院，而北平故宮博物院的文物收藏，又大部分來自清宮。再往前追溯，是周秦漢唐、宋元明清的浩瀚中國史，沒有哪裡比起故宮更能說明兩岸文化本是一脈相承。」祝勇以當代故宮人身分指出，典守自己的文化遺產，是兩岸故宮人的共同責任。

(中國時報)