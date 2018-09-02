防紅蝴蝶蘭缺貨 台糖多加5％擬增產

2018年09月02日 04:10 中國時報 王玉樹 ／台北報導 ／台北報導

今年初爆發紅色系蝴蝶蘭5年來最大缺貨潮，面臨年底選舉、台中花博需花孔急、明年初春節旺季將至，預期又將有缺貨狀況，國營事業台糖因此決定增加紅色系蝴蝶蘭生產比例5%，以國內市場優先供應，避免紅花花價又吵漲。

因為大陸與東南亞引進台灣花苗，加上去年較冷，紅色系蝴蝶今年初爆發號稱五年來最大缺貨潮，市面1株雙梗的售價還由200元至250元調漲到300元。只要有貨，盤商都願意加價。

雖然進入淡季，花價暫時平穩，但因年底面臨九合一選舉、台中市世界花卉博覽會盛大舉辦，加上接下來就是明年春節，對紅花的需求又將旺盛，台糖研判可能再出現缺貨狀況。桃園綠洲花坊的負責人朱先生就表示，確實選舉、農曆春節是蝴蝶蘭的需求旺季，叫花會增多。

因應可能的缺貨潮，台糖決定多增加5%紅花生產比例，約可多供應5萬株左右，會優先供應國內所需，避免紅蝴蝶蘭價格又出現震盪。

台糖是台灣蝴蝶蘭內外銷的大業者，目前有9成外銷，1成內銷。年銷量中，2成比例為紅花、8成為白花，主因是日、歐市場都喜歡高雅的白花，不像華人喜歡充滿喜氣的紅花。

但這兩年其實不僅內銷缺紅花，連台灣蘭花外銷業者也蠻缺紅花的。台糖主管說，主要是加拿大市場，有越來越多中國港澳移民，東方人過年就是喜歡擺紅花，因此使的外銷紅色系比例也在增加。

台糖表示，蝴蝶蘭生長跟天候很有關係，像是去年蠻冷的，花就出不來，今年情況還難說。過去紅色系比例大概抓全年產量的20%，現在就是多增加到25%左右，要再增加也沒能力。

(中國時報)