埔心牧場親子遊 徜徉自然風光

2018年09月02日 04:10 中國時報 賴佑維 ／桃園報導 ／桃園報導

旺旺中時媒體集團「用腳旺台灣健行活動系列」桃園場1日在埔心牧場展開，吸引1500人參加。此次健行還邀請心路基金會桃園分會100個家庭成員參加，活動充滿愛心與公益。

「用腳旺台灣健行活動系列」桃園場由桃園市政府指導，中國時報、中天電視主辦，旺旺友聯產物保險、味全埔心牧場、全大衛星電視台參與協辦。活動一開放報名「名額」隨即被秒殺，吸引不少親子參與。

活動結合埔心牧場景點，參加民眾開心沿途欣賞牧場風光。主辦單位指出，藍天、白雲、草原、牛群是埔心牧場特色，健走在牧場可享受自然風光，此外埔心牧場結合風格不同的花園景緻，在其中散步，還可與植物花草一起呼吸、放鬆心情。

除了健行外，賀蘭館樂團也演出多首經典卡通、膾炙人口的金曲，讓老、中、青不只運動，還能欣賞精彩的管樂團表演。

「用腳旺台灣健行活動系列」將在10月27日於新北市烏來雲仙樂園舉辦親子健行嘉年華活動，將有大型氣墊及音樂欣賞，歡迎民眾共襄盛舉。

桃園市長鄭文燦表示，「用腳旺台灣」健康活力親子健行，提倡親子共遊、健康共行，「心臟就長在腳底下」，透過健走活動能夠走出健康、自信與喜悅，並培養良好的親子關係，感謝旺旺中時每年舉辦這樣有意義的健康活動。

(中國時報)