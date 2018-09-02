埔心牧場親子遊 徜徉自然風光

「用腳旺台灣健行活動系列」桃園場1日在桃園市埔心牧場展開，吸引1500人參加，與會民眾帶著笑容，開心在牧場散步。（賴佑維攝）

友善列印
中國時報
／桃園報導

旺旺中時媒體集團「用腳旺台灣健行活動系列」桃園場1日在埔心牧場展開，吸引1500人參加。此次健行還邀請心路基金會桃園分會100個家庭成員參加，活動充滿愛心與公益。

「用腳旺台灣健行活動系列」桃園場由桃園市政府指導，中國時報、中天電視主辦，旺旺友聯產物保險、味全埔心牧場、全大衛星電視台參與協辦。活動一開放報名「名額」隨即被秒殺，吸引不少親子參與。

活動結合埔心牧場景點，參加民眾開心沿途欣賞牧場風光。主辦單位指出，藍天、白雲、草原、牛群是埔心牧場特色，健走在牧場可享受自然風光，此外埔心牧場結合風格不同的花園景緻，在其中散步，還可與植物花草一起呼吸、放鬆心情。

除了健行外，賀蘭館樂團也演出多首經典卡通、膾炙人口的金曲，讓老、中、青不只運動，還能欣賞精彩的管樂團表演。

「用腳旺台灣健行活動系列」將在10月27日於新北市烏來雲仙樂園舉辦親子健行嘉年華活動，將有大型氣墊及音樂欣賞，歡迎民眾共襄盛舉。

桃園市長鄭文燦表示，「用腳旺台灣」健康活力親子健行，提倡親子共遊、健康共行，「心臟就長在腳底下」，透過健走活動能夠走出健康、自信與喜悅，並培養良好的親子關係，感謝旺旺中時每年舉辦這樣有意義的健康活動。

(中國時報)

防紅蝴蝶蘭缺貨 台糖多加5％擬增… 卡關5年 中央擬代修淡水施家古厝

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。