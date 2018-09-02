卡關5年 中央擬代修淡水施家古厝

2018年09月02日 04:10 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

新北市市定古蹟淡水施家古厝修復工程卡關5年，文化部長鄭麗君1日批評新北市府應作為而不作為，將研議由中央代執行古蹟修復，有望成為全台第1件中央代行案例。

新北市文化局反駁，受限議會決議動彈不得，絕非不作為，同時反駁中央兩套標準，對淡水歷史建築「木下靜涯」不聞不問。

新北市文化局長林寬裕說，施家古厝牽涉道路、公安、文資、民意等諸多問題，之前就與包含文化部在內的相關部門一再協調，希望找出方法，共同解決已經延宕多年的陳年舊案，也會尊重文化部代修復的決定。

淡水施家古厝位於淡水區重建街的都市計畫6號道路上，2005年被前台北縣政府指定為縣定古蹟，升格後新北市文化局2012年起編列1815萬元啟動修復工程。

然而，古蹟修復與都市計畫6號道路衝突，無黨籍市議員蔡錦賢主張繼續拓寬道路，2013年於市議會年度總預算案第三讀會議中凍結古蹟修復預算，市府2016年再次編列二期預算，隔年仍遭蔡錦賢凍結。

鄭麗君昨出席「全國文化資產會議」全國大會時表示，淡水施家古厝長年沒有修復，新北市府至今不作為，已構成《文資法》第110條規定「地方不作為，中央代行」，目前研議由文化部向行政院提報，一旦通過，將成為全台首案由中央代行修復的文資案例。

鄭麗君說，一旦啟動代行，將同時進行咎責，呼籲地方政府首長要積極重視文化保存，咎責部分將移送監察院提請調查。

(中國時報)