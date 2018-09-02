兩岸京劇名家 重現經典

2018年09月02日 04:10 中國時報 李欣恬 ／台北報導 ／台北報導

以京劇為兩岸文化交流搭橋，由首屈一指的北京京劇院，加上大陸聯合中央人民廣播電台、中央電視台所組成的演出團隊即將來台，並將和台灣京劇名角唐文華、名旦劉珈后舉行交流合作，演出《兩岸京劇名家演唱會》，多首傳統京劇經典的知名片段，將一次呈現，在台北、台中開唱，與戲迷共享。

唐文華表示，兩岸都有京劇迷，這項古老的傳統藝術，在兩岸各有千秋，「大陸保留傳統的京劇，台灣則有許多新編京劇，融入本土元素，非常活潑，平常在台灣鮮少有機會聽見傳統京劇演唱，這次演出，可說是集結了各種流派，一首首接力演唱，要讓戲迷們一飽耳福。」

唐文華現為國光劇團當家老生，師承台灣四大鬚生之首胡少安，他的表演著重在傳統中求創新，聲嗓圓潤、細膩，戲迷遍及兩岸三地，日前在日本演出新編劇《繡襦夢》，也以精湛的演技震撼東瀛。

北京京劇院是大陸規模龐大、具有深厚藝術底蘊的國家級京劇團，擁有良好傳統，舉凡一代名角梅蘭芳、尚小雲、程硯秋、荀慧生等人，皆是北京京劇院的奠基人。

這回來台演員包括中國戲劇最高獎項梅花獎得主王蓉蓉、李宏圖、遲小秋、張慧芳、包飛、張建峰、薑亦珊、張馨月等人，以及玉蘭獎得主竇曉璿、楊少彭、王岳淩等。

唐文華說，這回北京京劇院特別選派23名優秀中青年演員參與演出，為台灣觀眾呈現各種京劇流派、行當的表現，「我們就像老將帶新秀一樣，呈現京劇傳承的成果，以及各流派的面貌。」

《兩岸京劇名家名段演唱會》將於9月10日、11日在台北市政府親子劇場，9月12日在台中市中興堂，分別演出3場。台北場演唱內容包括〈夜深沉〉、〈鎖麟囊〉、〈霍小玉〉、〈穆桂英掛帥〉、〈空城計〉、〈望江亭〉、〈打龍袍〉、〈周仁獻嫂〉等選段；台中場演唱內容為〈狀元媒〉、〈鎖五龍〉、〈霸王別姬〉、〈蘇小妹〉、〈飛虎山〉、〈謝瑤環〉等。

(中國時報)