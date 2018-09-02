豆花妹送愛心想要阿璞〈壁咚〉

2018年09月02日 04:10 中國時報 蔡琛儀 報導

吉他手劉逼。（盧禕祺攝）

鍵盤手小橘。（盧禕祺攝）

鼓手阿電。（盧禕祺攝）

貝斯手霸天。（盧禕祺攝）

豆花妹昨自清沒有懷孕。（盧禕祺攝）

八三夭首次攻上小巨蛋，1.1萬名歌迷全都嗨翻。（盧禕祺攝）

八三夭1、2日連續2天舉辦「一事無成的偉大」演唱會，成軍15年終於站上台北小巨蛋，票房共吸金4800萬元。演出前一天的總彩，五月天阿信也低調現身到場觀看，給予團員極大的鼓舞；主唱阿璞的緋聞女友蔡黃汝（豆花妹）除了送上花籃，也兌現諾言捧場「好友」演唱會，阿璞也主動在演唱會上介紹豆花妹，讓現場全嗨翻。

豆花妹甜笑表示，昨早有傳訊息給阿璞打氣加油，還附上愛心貼圖，阿璞則回她：「謝謝。」現場人驚呼超甜蜜，但豆花妹趕緊澄清：「我傳給每個朋友都會附愛心啦！」也透露最想聽的是阿璞寫給她的〈壁咚〉；她昨穿全白連身褲和平底鞋，被虧疑似有孕，她搞笑捶肚皮自清，強調不會「先有後婚」。

砸2000萬做硬體

此次舞台設計以他們的團徽作為靈感，突破一般常見的方形結構，包括LED螢幕、舞台、燈光架構、VCR與視訊效果皆為特殊訂製規格，打造「八大三角地帶」，搭配9座升降台，還設計延伸舞台方便與歌迷互動，硬體費用砸約2000萬元。

開場舞台先是緩緩往兩側打開，八三夭隨後帥氣現身，以〈飢餓遊戲〉、〈本色Remix〉等曲瞬間炒熱氣氛，1.1萬名粉絲全都嗨到站起身來，阿璞開心說：「每一次表演時，我們都會說：『大家好我們是八三夭。』但今天不一樣，因為是第一次在小巨蛋喊！謝謝你們都來了！」

團員各自準備了別出心裁的Solo橋段，貝斯手霸天與2位美女太鼓演奏家共演；鍵盤手小橘自彈自唱師兄黃鴻升的〈北風和太陽〉，獻給到場的老婆；吉他手劉逼則和音樂總監阿滾與7人絃樂團帶來華麗獨秀。

鼓手阿電大方秀出鍛鍊許久的精實身材，還把礦泉水淋在身上，加上狂野的打鼓畫面，張力十足；本來是吉他手的阿璞也在〈超級偶像〉時彈起鋼琴，更為了阿電想和歌迷互動的心願，唱到〈來去夏威夷〉時幫忙代打當鼓手。

成員媽媽訴心聲

昨也特別秀出一段VCR，訪問5位成員的媽媽看著他們站上萬人舞台的心情，播畢後團員和坐台下觀賞演出的媽媽們打招呼並致上感謝，接著演唱〈老媽最常說的十句話〉，氣氛溫馨感人。

八三夭也特邀全台高中吉他社、樂儀隊近百名同學登台獻唱演唱會同名主題曲〈一事無成的偉大〉，搭配4支印著八三夭Logo的大旗在台中央揮舞及全場大合唱，氣勢十足；最後安可橋段他們一連飆唱經典歌曲〈東區東區〉、〈來去夏威夷〉、〈最後的831〉等，為首場攻蛋演出畫下完美句點。

(中國時報)