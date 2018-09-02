玖壹壹助唱八三夭偷打廣告

2018年09月02日 04:10 中國時報 蔡琛儀 報導

八三夭1日首度站上台北小巨蛋舞台，破蛋處男秀請到玖壹壹擔任嘉賓，重現數字力量。玖壹壹將在12月8日2度攻蛋開唱，八三夭團長小橘先打趣說：「我們禁止打廣告哦！」但洋蔥隨即快嘴念出演唱會售票資訊，還問八三夭：「到時要不要來當貴賓？晚上慶功宴帶你們去玩。」

兩團因在2016年金曲獎擔任表演嘉賓而結下友誼，去年八三夭的生日趴，玖壹壹也到場站台，這回兩團3度同台合作，組成一日限定組合「壹七四二」，健志頻誇八三夭粉絲：「你們比我們還要嗨，真的太屌了！」

昨晚壹七四二先帶來〈搖勒搖勒〉、〈9453〉、〈打鐵〉組曲，現場彷彿變身超大型夜店，健志開玩笑說，美國搖滾樂團史密斯飛船（Aerosmith）和八三夭都同時找玖壹壹擔任嘉賓，二選一的情況下「我們一定挺八三夭啊！八三夭一定比史密斯飛船屌很多。」讓小橘忍不住開心上前擁抱健志。最後他們合唱玖壹壹與羅志祥合作的新歌〈我跟你卡好〉。

原傳張惠妹（阿妹）將出席八三夭演唱會，她近日雖然已經飛往義大利，準備和安德烈波伽利（Andrea Bocelli）的演出，但她不忘送上花籃，約定「下次一定來『解渴』」。今天八三夭最終場演唱會將請到五月天助陣，昨五月天也已送花籃打氣。

(中國時報)