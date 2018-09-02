趙德胤《再見瓦城》抱走最佳導演獎

2018年09月02日 04:10 中國時報 潘鈺楨 報導

茱蒂蒙瓊查容蘇昨因表現令評審驚艷，一舉拿下新人獎。（粘耿豪攝）

趙德胤（資料照片）

第58屆亞太影展1日晚間7點在台北美福飯店舉行，《再見瓦城》導演趙德胤為台灣留下最佳導演獎，岸上影像合夥人林聖文代趙發表感言，感謝吳可熙、柯震東的付出，讚「他們是非常有天分且又非常努力的演員」，認為此獎屬於《再見瓦城》的全體工作人員。而台片《紅衣小女孩2》則抱走音效獎。

柯震柯震東雖沒拿下影帝，但他典禮前就表示完全不緊張，自嘲：「之前也有入圍沒得過。」明顯比之前黑瘦的他稱自己「墮落太久」，現在都在健身、調整狀態，待業中的他藉機導演們喊話：「今年、明年都可以找我！」吳可熙透露現在正進行「祕密訓練」，為下一部新片做準備。

港星毛舜筠封后

影帝是伊朗《健保風暴》的艾米阿里丹那伊（Amir Ali Danaei），電影描述伊朗的醫療體制，他在片中飾演丈夫，對妻子的情感表達真摯。影后由港片《黃金花》毛舜筠擊敗楊丞琳、吳可熙拿下，評審認為毛舜筠飾演堅強母親，完整呈現內心面臨的壓力。

最佳新人是《模犯生》的茱蒂蒙瓊查容蘇因，22歲的她憑《模犯生》拿了許多獎，坦言現在演戲多少有壓力，之後有部在北京拍的中文電影，預計明年2月上映，為此她苦練中文，秀了一句：「我很高興，謝謝！」最佳影片頒給澳洲片《漫漫回家路》，男配角由菲律賓片《非常嘻哈》的Dido de la Paz抱走，女配角是伊朗片《別墅人生》的Soraya Ghasemi。

(中國時報)