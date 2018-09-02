威尼斯影展－《你的臉》首映 蔡明亮威尼斯皮癢

2018年09月02日 04:10 中國時報 潘鈺楨 報導

攝影師古恒誼（左起）、導演蔡明亮、演員黃雪鳳、劉金花、李康生、製片王雲霖一起踏上威尼斯影展紅毯。

第75屆威尼斯影展進入第3天，蔡明亮新作《你的臉》入選非競賽單元，8月31日下午在麗都島舉辦世界首映，導演蔡明亮忍著「全身奇癢」，率領主創成員包括演員李康生、劉金花（李母）、攝影古恒誼、黃雪鳳（古母）與製片王雲霖共6人踏上紅毯。

蔡明亮一到威尼斯就買菜下廚，沒想到因食物過敏得了蕁麻疹，他說：「穿上夏姿我最鍾愛的長袍，沒有人知道我其實全身奇癢難耐，我莫名奇妙得了蕁麻疹，又同時心情激動。擺明了只有14個鏡頭，500多個位置坐滿了，戲院外仍有200多人排隊進不來。」《你的臉》首映後反應熱烈，掌聲長達90秒，李康生說看到粉絲臉上充滿著幸福滿足感，讓媽媽大開眼界：「飛這麼遠來不虛此行了。」

卡卡試鏡當場卸妝

女神卡卡（Lady Gaga）與布萊德利庫柏（Bradley Cooper）的新片《一個巨星的誕生》同日也舉行了首映，卡卡透露試鏡時，身為導演的庫柏當場用紙巾擦拭掉她臉上的化妝品，「他真的很想看到我素顏的樣子。」必須完全「脆弱與赤裸」是詮釋這個角色最困難的地方，「電影裡大部分時候我都素顏，但在職業生涯初期，我喜歡變裝成不同角色，這是我藝術創作的一部分。」

她認為這個角色跟她最大的不同在於，遇到業內人士質疑時，她從不放棄自己，「我從不想像其他女人那樣性感，但我相信自己。」電影10月9日在台上映。

(中國時報)