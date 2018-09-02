柯佳嬿坤達拍婚照滿城找鞋

柯佳嬿（左）和謝坤達在定情地京都拍攝的婚紗照，典雅唯美。

友善列印
中國時報
報導
歐弟（左）前晚和卓文萱出席電影《瘋狂電視台》殺青宴。（洪秀瑛攝）

歐漢聲（歐弟）前晚參加電影版《瘋狂電視台》殺青，二度當爸爸的他難掩喜悅，透露原想把女兒小名叫「光希」，但擔心和木村拓哉女兒木村光希撞名，因此另想了「Voan」這個小名，因冰島文的「希望」就叫「Voan」，讓他老婆好奇反問：「這不是蕾夢娜的夢娜嗎，會不會很土？」

歐弟與修杰楷、賈靜雯私交不錯，對好友將補辦婚禮的喜事，他脫口幫好友認了：「講好了，正在抓時間，大家一起去，身邊朋友最近好多喜事。」他自己再當爸，好友之一謝坤達15日也將在萬豪酒店補辦婚宴，讓他直說真是喜事連連，由於他與謝坤達同門，也算是雙喜臨門。

婚照走文青風

謝坤達及金鐘視后柯佳嬿去年登記結婚，15日將席開35桌與親友分享喜悅，夫妻倆日前重回第一次甜蜜之旅京都拍婚紗照，由攝影大師蘇益良操刀。唯美婚紗照充滿古典優雅氣息，除了典雅、甜美、俏皮，還有小文青風格，鏡頭裡捕捉2人當年在定情地走過的甜蜜愛情足跡。

過程中發生2個小插曲，拍婚紗照當天清晨，柯佳嬿赫然發現沒帶到拍照用的高跟鞋，工作人員一早衝到市區百貨公司，靠著比手畫腳和翻譯軟體幫忙，才順利幫新娘找到合適婚鞋。他們也在鴨川的定情地尋找石龜，巧逢學生放學，畫面裡滿滿的中學生，夫妻倆笑說：「能拍到這樣的畫面也不容易，真的是天時地利人和。」

(中國時報)

莫文蔚華歌榜中3獎 白冰冰敬業跪著錄影無怨

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。