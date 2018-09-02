柯佳嬿坤達拍婚照滿城找鞋

2018年09月02日 04:10 中國時報 洪秀瑛 報導

歐弟（左）前晚和卓文萱出席電影《瘋狂電視台》殺青宴。（洪秀瑛攝）

歐漢聲（歐弟）前晚參加電影版《瘋狂電視台》殺青，二度當爸爸的他難掩喜悅，透露原想把女兒小名叫「光希」，但擔心和木村拓哉女兒木村光希撞名，因此另想了「Voan」這個小名，因冰島文的「希望」就叫「Voan」，讓他老婆好奇反問：「這不是蕾夢娜的夢娜嗎，會不會很土？」

歐弟與修杰楷、賈靜雯私交不錯，對好友將補辦婚禮的喜事，他脫口幫好友認了：「講好了，正在抓時間，大家一起去，身邊朋友最近好多喜事。」他自己再當爸，好友之一謝坤達15日也將在萬豪酒店補辦婚宴，讓他直說真是喜事連連，由於他與謝坤達同門，也算是雙喜臨門。

婚照走文青風

謝坤達及金鐘視后柯佳嬿去年登記結婚，15日將席開35桌與親友分享喜悅，夫妻倆日前重回第一次甜蜜之旅京都拍婚紗照，由攝影大師蘇益良操刀。唯美婚紗照充滿古典優雅氣息，除了典雅、甜美、俏皮，還有小文青風格，鏡頭裡捕捉2人當年在定情地走過的甜蜜愛情足跡。

過程中發生2個小插曲，拍婚紗照當天清晨，柯佳嬿赫然發現沒帶到拍照用的高跟鞋，工作人員一早衝到市區百貨公司，靠著比手畫腳和翻譯軟體幫忙，才順利幫新娘找到合適婚鞋。他們也在鴨川的定情地尋找石龜，巧逢學生放學，畫面裡滿滿的中學生，夫妻倆笑說：「能拍到這樣的畫面也不容易，真的是天時地利人和。」

(中國時報)