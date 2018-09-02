霹靂時尚設計師系列二－潘怡良巧手針織暗黑玉璃猿

2018年09月02日 04:10 中國時報 李承陽 報導

玉璃猿。 圖片提供霹靂國際多媒體

天虎令。 圖片提供霹靂國際多媒體

天虎令立體胸甲及面具，由李令言負責設計配飾。 圖片提供霹靂國際多媒體

設計師潘怡良為霹靂布袋戲跨界設計「玉璃猿」、「天虎令」兩大角色，使用最擅長的針織手法，賦予兩尊偶低調的時尚感，過去她曾跟迪士尼、《玩命關頭》等系列主題合作，這次和霹靂跨界結合成果滿意，她意猶未盡表示：「比較可惜的是應該讓我做一整組！」

潘怡良以前就看過布袋戲，這次親手參與偶服設計才發現，戲偶不比模特兒，身體越小越難做，且偶沒有骨架，一般模特是硬的、人偶是軟的，大大增加難度，加上必須固定好人偶的內衣跟外衣，才不會在操偶時把衣服甩飛出去。而另一位設計師李令言則負責配飾，兩人快手合作1個月，把東西方的風格都融合在一起。

不同材質組合拼接

成品整體的設計上表達優雅與暗黑融合的神祕，玉璃猿在顏色的設定以黑與金為主，服裝部分融入了針織並加入了梭織、皮革、角網、綢緞、蕾絲等元素，不同材質組合拼接。金屬上以雲紋做為主要的設計元素，單肩的金屬肩胛，面具自鳴得意的表情，一種玩酷暗黑的搖滾態度。

天虎令服裝部分大致相同，主題顏色則相反，以白與灰為主，鎧甲上以火焰紋做為設計的元素，金屬深灰的盔甲製造出與衣服的強烈對比，粗獷與細膩的落差，胸甲與背甲用面具的紋路做延伸，一氣呵成，製作過程使用3D科技，從繪製到列印一次到位。

(中國時報)