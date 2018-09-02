卡地亞珠寶盛會 邀全民共賞

2018年09月02日 04:10 中國時報 陶福媛 報導

李佳穎搶先佩戴卡地亞即將在11月開賣的美洲豹珠寶入門款手鍊，20萬元起跳。（陳俊吉攝影）

謝沛恩出席卡地亞派對，秀出逆天長腿。（陳俊吉攝影）

卡地亞美洲豹Panthere de Cartier珠寶腕表展台北登場，展場以鏡面反射打造神祕情境。（Cartier提供）

孟耿如以深V西裝搭短裙，爆胸又露腿，展現美洲豹珠寶的冶豔性感。（陳俊吉攝）

卡地亞珠寶展最貴的Panthere Mysterieuse美洲豹頂級珠寶神祕腕表，搭載卡地亞9981MC型機芯，獨一珍品，3580萬元起。（Cartier提供）

1.首度來台Ronde Louis Cartier腕表，以木質及金葉鑲嵌美洲豹圖騰，268萬元起。（Cartier提供）

2.首度來台展出的卡地亞Revelation d’une Panthere金珠流沙美洲豹腕表，345萬元起。（Cartier提供）

3.卡地亞美洲豹歷經半世紀，從霸氣變得俏皮可愛，圖為Panthere Joueuse de Cartier美洲豹腕表，爪子是指針會旋轉十分可愛，565萬元起。（Cartier提供）

4.周予天最近勤跑時尚活動，時尚品味大躍進。（陳俊吉攝影）

5.李玉璽忙完專輯，出席卡地亞珠寶派對，難掩興奮。（陳俊吉攝影）

6.嘻哈歌手J.Sheon受邀在派對現場表演，炒熱氣氛。（Cartier提供）

7.深受千禧世代喜愛的饒舌歌手麻吉弟弟，擔任卡地亞派對的表演嘉賓。（Cartier提供）

卡地亞（Cartier）美洲豹系列Panthere de Cartier珠寶暨腕表展於8月31日晚上舉辦派對，熠熠眾星和VIP盛裝出席盛會，並邀請嘻哈歌手J.Sheon、麻吉弟弟（周立銘）現場高歌。今天（2日）卡地亞展將開放民眾參觀，於信義區的新地標南山大樓展出上百件總價逾6億的珠寶腕表作品，只要年滿18歲就可入內參觀，讓珠寶更加親民。

8月31日卡地亞VIP派對上，謝沛恩身穿紅色西裝，秀出修長美腿，她說非常喜愛卡地亞美洲豹金珠流沙鑽表，但一聽到要600多萬，只能咋舌純欣賞。最近才剛忙完新專輯的李玉璽，從製作、作詞作曲到錄音都一手包，對自己的表現很滿意，因此買了一把電吉他犒賞自己，心裡想的念的都是工作。

入門款手鍊 20萬起跳

李佳穎搶先佩戴卡地亞美洲豹珠寶即將在11月開賣的入門款Panthere de Cartier手鍊，原本動輒百萬起跳的美洲豹珠寶，如今只要20萬起跳，是卡地亞年底主打的珠寶作品。

此外，卡地亞為了迎合千禧世代的時尚品味，在派對上邀請J.Sheon、麻吉弟弟以前衛嘻哈和饒舌歌曲炒熱派對氣氛，與美洲豹珠寶的時尚霸氣十分契合。

今天開放參觀 機會難得

這場奢華的珠寶盛會自8月29日起為期4天，採VIP預約制，原本僅開放VIP參觀，但為了讓更多人也能親炙珠寶之美，體驗珠寶的藝術品味，於今天全天開放民眾參觀，機會相當難得。

展場主要是以卡地亞腕表為主，其中最貴的是一只Panthere Mysterieuse美洲豹頂級珠寶神祕腕表，表面整個鏤空透明，為卡地亞最經典的神祕表，搭載卡地亞手工打磨的9981 MC型機芯，是世上獨一無二的珍品，售價3580萬。

卡地亞歷經5年研發、在SIHH表展備受好評的Revelation d’une Panthere金珠流沙美洲豹腕表，首度來台展出，900顆金珠如流沙般流經表盤時，因凹陷紋路呈現美洲豹的圖樣，過程十分唯美又療癒，據悉已有不少台灣VIP搶訂。

卡地亞美洲豹最早源自1914年，當時卡地亞以黑白斑點豹紋為靈感打造第一只美洲豹腕表，1949年，卡地亞為溫莎公爵夫人打造一只美洲豹胸針，造型霸氣十足，成為最具代表性的作品；歷經半世紀後，卡地亞美洲豹有了全然不同的新風貌，有表情俏皮可愛的幼豹，也有藝術風格的藝術豹等，例如一款Panthere Joueuse de Cartier美洲豹腕表，幼豹的爪子是可以旋轉的指針，十分可愛。

(中國時報)