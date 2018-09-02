文華東方月餅風雅迎中秋

2018年09月02日 04:10 中國時報 何書青 報導

除了月餅禮盒，文華餅房推出各式中秋限定禮盒，其中包含經典好滋味的文華鳳梨酥，每盒880元。（台北文華東方酒店提供）

中秋節在中華文化中歷史悠久，代代相傳著許多引人入勝的傳統故事，可說是最詩情畫意氣息的溫馨佳節，夜空中高掛的一輪明月，也提醒著人們該闔家團圓。而月餅禮盒是中秋最具代表性的祝福禮品，與此佳節同樣有著古典優雅氣息的台北文華東方酒店，沿襲飯店高雅風格，限量推出3款清麗脫俗的中秋月餅禮盒，為文雅的佳節獻上賞心悅目又美味可口的禮品。

今年台北文華東方酒店的3款月餅禮盒，包括傳統廣式月餅、手工巧克力月餅，及手工奶黃月餅。招牌人氣王就屬出自米其林1星餐廳「雅閣」的「手工奶黃月餅禮盒」，秉承傳統繁複做法，選材用料層層把關，以鮮奶油、牛油、雞蛋等獨家比例配方，混合蒸製成奶黃內餡，包入恪遵傳統製程打造的酥鬆餅皮，費時2天、完全純手工製。餅皮金黃香酥、內餡溼潤，口感濃郁綿密，推出以來年年供不應求，堪稱內行人必買；限量1000盒，每盒6入2180元。

推出限定禮籃

廣式月餅是最傳統的經典款式，因此酒店也推出老少咸宜的「傳統廣式月餅禮盒」，包括甜中帶鹹、滋味迷人的蓮蓉蛋黃，綿密細緻、香氣盈口的棗泥松子，以及清甜不膩口的桂圓枸杞等3款口味；每盒6入1680元。

另一款滋味創新迷人的「手工巧克力月餅禮盒」，則由文華餅房擁20年烘焙經驗、善用優質在地食材的新任行政西點主廚Hin（任樂軒）打造，用鳳梨、荔枝、台灣茗茶東方美人、茉莉，及深受台灣人喜愛的花生、芝麻等食材，製成巧克力甘納許內餡，再填入用香濃滑順之頂級巧克力製成的外殼餅皮，滋味濃醇香甜，共有東方美人、茉香鳳梨，以及荔香桂花3種口味；限量500盒，每盒6入2380元。

除了月餅，文華餅房也推出文華鳳梨酥、桂圓酥及豐盛的中秋限定禮籃等，滿足不同的奢華送禮需求。LINE Pay用戶於台北文華東方酒店使用「我的條碼」訂購付款，最高可享LINE Points 5％點數回饋。詳情及預訂可洽：（02）2715-6656。地址：台北市敦化北路158號。

(中國時報)