觀狐獴捕蠍 看雪狐跳躍

狐獴與安迪互視，模樣相當可愛。（BBC提供）

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中國時報
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安迪捕捉北極雪狐跳上跳下的樣子。（BBC提供）

CBeebies頻道的野生動物系列繼《安迪的史前冒險》、《穿越時空恐龍迷》、《安迪的野外冒險》後，如今推出第4季《安迪的野生動物冒險之旅》。主持人安迪（Andy Day）和老闆漢蒙（Hammond）先生以及技術助理珍（Jen）一起在「野生動物世界」工作，珍在這世界上最大的野生動物園裡，監控著塔裡的所有動物。

節目中安迪經歷的每一場冒險都有屬於自己的故事，有強力的夥伴、帥氣的交通工具，安迪也不再是觀察者角色，而是真實參與動物們的每一個生活環節，像是跟著狐獴一起捕食蠍子，或跟著北極雪狐在冰原上跳上跳下，了解許多人們覺得逗趣，但對動物而言是不可或缺的行為。

向下扎根 認識神奇的動物

安迪這次在英國溫室景點「伊甸園計畫」向小朋友們介紹許多「神奇的動物」，輔以BBC自然歷史部門（Natural History Unit）所提供的珍貴畫面及精采片段，呆萌的花栗鼠、鯨頭鸛、長頸鹿、河豚、亞馬遜無刺蜂等，安迪都會深入介紹棲息地、生活習性、食物鏈到特有的行為。

伊甸園美景 吸引電影拍攝

野生動物系列總監亞當奧德羅伊（Adam Oldroyd）說：「BBC自然歷史部門和伊甸園計畫共同的目標是教育後代自然世界之美麗、奇蹟和重要性，所以伊甸園是拍攝節目的完美場所。」

伊甸園計畫的美景吸引不少單位取景，過去曾有傑克懷特豪爾（Jack Whitehall）主演的電影《壞教育》、大衛艾登堡（David Attenborough）擔任旁白的3D紀錄片《空中巨怪》，以及英國新生代才子喬治艾茲拉（George Ezra）的歌曲〈Barcelona〉MV在此拍攝。《安迪的野生動物冒險之旅》去年5月在伊甸園取景3天，將戶外花園和其他伊甸園的建築，以電腦合成方式打造成「野生動物世界」。

(中國時報)

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