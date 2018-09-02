吳明哲：美麗人生從齒開始

2018年09月02日 04:10 中國時報 吳敏菁 報導

聽眾專注聆聽演講，座無虛席。（吳敏菁攝）

進入老人化社會，愈來愈多人有缺牙困擾，植牙也愈益普及，但植牙風險有多少？又該進行什麼樣的術前評估？旺旺中時健康368系列講座，邀請欣向美牙醫診所院長吳明哲演講「植牙面面觀」，深入植牙的過去和未來，引領深入認識植牙的條件和術後保養的重要。

「醫師啊！我的牙齒突然崩去囉！」吳明哲說，牙周病最初症狀從刷牙流血、牙齦腫脹開始，一直放著不管，牙齒就流失了，一般過程是兩年，崩壞不是「洶洶」的來勢，但忽視疼痛警示，牙齒出走，若缺牙了還不管，骨頭也慢慢萎縮，甚至鼻梁骨傾斜、肌肉改變。

獲ACHS認證

吳明哲指出，植牙不是解決缺牙的唯一方法，只是一個較好途徑，最重要還得把牙齒照顧好，平常重視清潔與保健。植牙包括將植體置入骨頭、支台和裝人工義齒等，是牙周病、受傷斷牙等的一個選擇。

吳明哲指出，植牙歷史超過60年，最早是布倫馬克博士找到和人體不會排斥鈦合金，爾後植牙技術突飛猛進。學醫志在家鄉打造國際級牙科場域，跑遍全球先進醫學中心，引進最尖端技術和設備，「欣向美」是衛福部與生策會SNQ國家品質標章認證的國際醫療牙醫診所，並申請國際醫療審查評鑑，得到ACHS認證。

技術要到位

吳明哲表示，植牙不是鑽個洞、鎖進去那麼簡單，植入路徑不準，會壓迫神經，該補骨未補骨，造成日後嚴重發炎；不是有錢就能植牙，成功率也非百分百，得考量骨頭的生成條件等。

植牙得想清楚動機是什麼？心理、身體狀況調適好，沒有骨質疏鬆症等都可考慮，但不是植了牙就一勞永逸，沒有清潔好，牙周也會發炎。

吳明哲遇過許多案例，90幾歲阿祖植牙成功，鼓勵70幾歲滿口牙周病女兒也植牙；還有研究所畢業典禮前天摔斷門牙，即種即植，亮麗笑容畢業。

「美麗人生，從齒開始」，吳明哲強調，消毒很重要，診所設備義大利器械消毒機，降低交叉感染；同時，技術更要到位，印模要精準，診所設備精密斷層掃描、3D列印機等，採取數位規畫、電腦評估，能精準衡量齒槽骨空間，全盤考量植幾顆力道才夠。

(中國時報)