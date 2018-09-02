2018年09月02日 04:10 中國時報 吳敏菁 報導

牙周病比想像普遍，從刷牙流血、牙齦發炎等開始，持續放著不管，牙齒就一顆顆離家出走！旺旺中時健康講座，欣向美副院長鄭閔華細說牙周病的原因、徵兆、預防和治療，提供最正確的保健知識，一起捍衛、守護牙齒的「地基」。

鄭閔華指出，牙周病可細分8種類型，包括牙菌斑或非牙菌斑造成，如免疫性或創傷，還有慢性牙周炎，侵襲性牙周炎；系統性疾病相關之牙周炎、壞死性牙周病、牙周組織膿腫、伴牙髓病灶之牙周炎和其他包括牙齒發育、口腔黏膜和咬合創傷等引起。

牙周病最普遍徵兆是牙齦萎縮、齒縫變大、咀嚼無力、齒槽骨脫落等，健康牙齦是顏色粉紅，帶有橘皮點，不健康牙齦會紅腫、發炎，一洗牙就「血流成河」，牙齦逐漸萎縮、牙齒鬆動，最後掉光光。

為什麼有牙周病？鄭明華指出，除了衛生習慣不佳，濫用藥物、吸菸、營養不均衡和遺傳等都有可能；老化也會造成牙齦萎縮，荷爾蒙也會影響，孕婦、糖尿病等也會造成免疫力下降，讓牙周更容易受到感染。

一般牙菌斑在進食後數分鐘，唾液和糖蛋白就會在牙齒表面形成薄膜，細菌黏附共聚，釋放酸性毒素，造成牙齦炎，齒齦下的結石，造成牙齦附聯喪失、齒槽骨破壞，被肉芽組織所取代。

牙周病程度是從牙周囊袋來探測，治療包括超音波洗牙；齒齦下刮除、整平；牙周翻瓣手術；骨修整手術、根尖切除術、牙齦整形手術和牙周再生手術。

鄭閔華提醒，完成療程仍可能再復發，得時時維持口腔衛生，多攝取富含維他命食物，定期做牙齒檢查，每半年至少1次；刷牙要訣333，每日3次、進食後3分鐘、每次刷牙3分鐘。

(中國時報)