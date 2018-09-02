《暹羅訣：九神戰甲》主角神似彭于晏

2018年09月02日 04:10 中國時報 潘鈺楨 報導

主角「奧特」無論臉型或身材，都意外神似台灣男星彭于晏。（又又喜提供）

電影結合文化與娛樂，是首部以古泰拳為題材的動畫片。（又又喜提供）

首部以古泰拳作為題材的動畫片《暹羅訣：九神戰甲》，耗時4年，總預算超過2億泰銖（約2億台幣）。其中電影中的主角「奧特」竟巧合神似台灣男星彭于晏，濃眉大眼加上結實肌肉，就連導演納約斯瓦塔納農（Nat Yoswatananont）也認證：「真的很像！」

談到靈感來源，製片表示：「我們想呈現古泰拳，因為很多人都知道這種武術，但是問題在於如何用古泰拳創造出一個娛樂觀眾的故事？」製作團隊從小都看東方武術電影長大，認為東方武術電影故事大致都千篇一律，「英雄是普通人，沒有任何特殊能力，從山上摔落谷底之後遇見老師父，學了武術再回去復仇…。」他們構思如何打造更國際化，卻不失去文化特色的作品，所以決定讓電影加入文化和奇幻元素，增加故事的娛樂性，也讓驚險刺激的冒險旅程更加引人入勝。

備九種特質召喚神器

奇幻元素莫過貫穿全片的神器「九神戰甲」了。那是一種傳說中的神聖武器，是由翡翠隕石製作而成的，原本共有9塊，透過法師與工匠攜手將神器化零為整，像是一塊有尖頭的金屬塊。一旦擁有這項神器之後，它將搭配古泰拳拳法展開威能，幻化為泰拳拳法元素，包括：雙手、雙腳、雙膝、雙肘等9項部位之戰甲。

至於第9項則是「堅強意志」，有能力使用它的人必須擁有九種特質：精湛技藝、勇氣、犧牲、強壯、堅毅、慈悲、自覺、冥想和信念。當「九神戰甲」發揮威力時，它會發出金色光芒。正邪雙方為了獲得強大力量，多年來不斷爭奪，尋找失蹤神聖武器的下落，以及有此能力可以使用「九神戰甲」的泰拳勇士。

(中國時報)