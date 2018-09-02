Logo上身 再躍時尚頂端

2018年09月02日 04:11 中國時報 報導黃唯淯 圖片提供各品牌

1970年的Gucci時裝廣告，包款的雙G與風衣的馬銜鍊標誌就是當時的時尚表徵。

沉寂了近十年，雙G設計才再度回到服裝上頭。

Dapper Dan為Gucci拍攝的形象廣告穿搭。

Virgil Abloh接Louis Vuitton設計大位後，則是想辦法將monogram給「變不見」，一來一往的時裝脈絡故事相當有趣。

Gucci 推出 Gucci-Dapper Dan 聯名系列。

FF Logo現在也是男裝表現時尚的一種手法，圖為2018春夏服裝。

Kim Jones接手Dior Homme後，也將過去的Dior Logo搬上身，2019春夏就能見到Logo的強勢回歸。

而在Christoper Bailey的最後一季秀上，可以見到經典格紋的回歸。

Fendi的FF logo從1965年至今，每隔幾年就會翻玩一次，圖為歷年來的草稿與變化過程。

Riccardo Tisci接掌BURBERRY後，除了將原先的Logo設計換掉之外，也重新設計了TB圖紋取代舊有的格紋。

在Kim Jones於Louis Vuitton的最後一季，我們也可以看到LV最知名的monogram。

曾幾何時，滿身圖紋Logo已然從暴發戶之姿，轉而變為另一種時尚風格。時尚界這陣子颳的又是什麼風？很值得我們好好瞧一瞧。

在符號學中，符號代表著符徵（Signifier）與符指（Signified），符徵是符號的表象本身，而符指則指涉了符號本身的內涵字義；在符號學多年的發展之後，符號乃至於商標與內在價值，已經是一種等價的表現。精品市場在上個世紀將符號美學發揚光大，最初，Logo代表的是品牌符號，但當商標成為顯學，還少有人意識到它背後的經濟價值；而說到Logo背後的商業價值，上個世紀的配件則是另一門顯學。

快速獲消費者認同

許多精品品牌除了以特殊顏色（如Gucci的綠紅綠）做為識別色外，60年代後開始流行設計全新品牌商標（如Gucci的雙G、Fendi的FF、BURBERRY的格紋），並將它放上配件，讓商標瞬間成為流行時尚的另一種代表。Logo風潮成為一門顯學並不是沒有道理，它讓品牌的核心價值能以更快速、外顯的方式讓消費者取得認同，恰好符合符號學宗師索緒爾（Ferdinand de Saussure）對符號學中符徵與符指的定義。

符號學在上個世紀初崛起，真正成為顯學則是在80年代左右，從70年代末期起，許多知名品牌就有了將符號上身的習慣，從許多精品過去保存的秀片紀錄中，都可以看到滿滿的符號痕跡。但這時符號的價值仍舊停留在高端社會，這是由於當時的傳播速度不若現在普及，一般人因為資訊不對稱的原因，導致精品符號的流行現象尚未造成轟動；而真正讓這個奢侈行為走入凡間的，則不能不提到最近紅到不行的Dapper Dan。

Dapper Dan的走紅有點奇妙，也有點感傷。90年代的嘻哈與街頭文化紅透半邊天，饒舌歌手穿金戴銀，高調的穿著方式自然跟符號學脫不了關係，從脖子上戴的「$」標誌金項鍊，到大而顯眼的品牌Logo，正如同華爾街當時盛行以訂製西裝的紗支數判斷你是金融鉅子還是一般營業員，饒舌歌手身上外顯的符號也讓他們能快速和人溝通他的身分地位，而Dapper Dan（原名Daniel Day）的客訂服務，就因此瞬間成為這些街頭文化分子的膜拜聖地。

Dapper Dan掀雙G風潮

當時Dapper Dan訂製服裝方式是購入皮件並拆解，重新縫製成顧客要的服裝，知名歌手Bobby Brown、LL Cool J、Eric B. & Rakim等人都是他的忠實顧客。Dapper Dan的設計也讓這些作品堪稱「專屬商品」，這也讓他的個人工作室名聲水漲船高，連帶也帶動一波顯然是檯面下的Logo復興運動。後來因為侵權問題太嚴重，Dapper Dan被迫歇業，但店關了，他帶起的文化潮流精神並沒有停止。

之後Gucci經歷了Tom Ford、Alessandra Facchinetti與Frida Giannini後，現任設計師Alessandro Michele再度回頭尋找Gucci當日靈感，而Dapper Dan當年以雙G Logo的復古皮革訂製服裝的創意，成了兩人合作的契機，今年春夏品牌正式發表聯名系列；Alessandro Michele曾盛讚Dapper Dan的作品充滿大膽、創意與天馬行空，而這次的聯名合作除了品牌知名的雙G紋路外，也經典還原了他在80年代末、90年代初的特殊設計，從復古運動裝、寬版高腰丹寧褲、色彩搶眼的背包與腰包等等，重現世人上個世紀追求時尚的熱情。

BURBERRY召喚經典重生

新世代Louis Vuitton淡化Logo

■談到這波Logo熱潮，也不能不提到英國品牌BURBERRY。該品牌的經典格紋一直是它的強項賣點，但隨著審美觀的改變，昔日的經典開始與老氣畫上等號，這點在設計師Christopher Bailey入主BURBERRY後有了大改變。他重新設計了經典格紋，想辦法讓它「變不見」，巧妙地藏在服裝細節裡。但在他離任的最後一季時，Christopher Bailey卻又大膽的召回昔日的經典格紋，頗有在最後懷念自己執掌17年兵符的Burberry。

妙的是，接下BURBERRY新任設計總監一職的Riccardo Tisci，不止重新設計了BURBERRY字體，也從歷史文本資料庫中翻出了1908年的歷史資料，催生了全新的TB字樣符號（TB同時是創辦人Thomas Burberry的縮寫）。BURBERRY在Christoper Bailey的手上光榮謝幕，同時又在Riccardo Tisci接手後脫胎換骨成為另一個全新品牌。

而談到換設計師帶來的換Logo風波，Louis Vuitton新任設計師Virgil Abloh也沒缺席，他在接手Louis Vuitton之前，成功讓Off-White成為世上最賺錢的品牌之一，發燒程度甚至與許多頂級一線精品不相上下。而Off-White最著名的斑馬紋、封鎖線都是其最知名的辨識Logo，本以為他入主後的Louis Vuitton會變得更潮更誇張，但他反其道而行將品牌Logo「變不見」，反而成為另一種賣點。

嚴格來說Louis Vuitton最著名的monogram並沒有消失，Virgil Abloh讓它回到配件身上，畢竟monogram本來就是從品牌的行李廂身上開始發揚光大，並以同色調（白包配白色Logo）來淡化Logo過去給人的既定奢華感，也頗有像時尚界詔告全新Louis Vuitton時代的開始。

(中國時報)