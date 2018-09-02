中秋酒食饗宴蘇格登同歡

蘇格蘭單一麥芽威士忌領導品牌蘇格登，以其引以為傲的緩蒸慢餾及曠時熟成工法，淬煉出豐馥層次與完美平衡的威士忌風味，深獲廣大品酩者的擁戴，而其最經典的醇順口感，伴隨花果香氣於口中餘韻繚繞，更適合佐各式樣美食，也讓蘇格登在許多重要節日的聚會上成為不可或缺的重要角色，今年就讓聚餐同樂的首選蘇格登，為中秋帶來不一樣的酒食饗宴！
美食一定要搭配美酒，中秋佳節團圓，除了與家人朋友齊聚一堂，少不了的就是品嘗美酒。以長時間的發酵淬煉出口感滑順、香氣馥郁的蘇格登，是非常適合作為節慶聚餐搭配的酒款，透過獨特的緩徵慢餾工藝及曠時熟成工法，打造出絕妙的平衡口感，獨特的木質香氣與美食相輔相成。
1.緩釀豐醇的銷售冠軍
蘇格登12年單一麥芽威士忌禮盒
Glen Ord酒廠始終堅持著手工製成的傳統，不惜曠日廢時只為追求那完美平衡的酒液，在綿長的尾韻中露出一絲絲的煙燻氣味，為中秋品飲帶來優雅的結尾，體現不同層次幻化的驚歎。
禮盒內含：經典珍藏杯2只
建議售價：1450元
2.無與倫比的嗅覺饗宴
蘇格登大師精選單一麥芽威士忌禮盒
蘇格登首席調酒師以超凡的嗅覺，挑選出香氣獨具的蘇格登原酒，沿襲蘇格登的豐富層次與極致滑順的口感，帶來獨一無二的大師精選。讓「蘇格登大師精選」以絕妙的香氣，帶領威士忌品飲人士享受一段無與倫比的嗅覺饗宴。
禮盒內含：翡翠鬱金香杯1只
（翡翠鬱金香杯有2款握柄選擇，圖片僅為示意。禮盒內附贈杯款為隨機提供，以實物為主，恕無法指定。）
建議售價：1380元
3.品飲花草紛飛的風雅
蘇格登15年單一麥芽威士忌禮盒
打開了沉睡在橡木桶內15年的酒液，略微透出點酒紅的深琥珀色光芒閃爍著芳醇的色調。品飲時的氣息有如花朵與香草般交織而成的圓舞曲，兩者曼妙的交錯在味蕾上迸出璀璨的火花。
禮盒內含：經典珍藏杯2只
建議售價：2080元
4.曠時熟成的頂級首選
蘇格登18年單一麥芽威士忌禮盒
蘇格登18年，完整表達了高年分的沉穩內斂，中厚且飽實的酒體以微微苦味包覆舌尖上的味蕾，入口時就可感受到沉著的魅力，黑莓與黑巧克力的味道交融於酒液中，帶著乾果的氣息蔓延在口腔中，從喉頭延續至鼻腔的濃厚香氣，盡展蘇格登18年的優雅與曼妙，將極致平衡完美釋放。讓蘇格登18年，為今年的中秋夜，獻上紳士般的相伴。
建議售價：3200元
飲酒過量有害健康
(中國時報)