中秋酒食饗宴蘇格登同歡

緩釀豐醇的銷售冠軍蘇格登12年單一麥芽威士忌禮盒Glen Ord酒廠始終堅持著手工製成的傳統，不惜曠日廢時只為追求那完美平衡的酒液，在綿長的尾韻中露出一絲絲的煙燻氣味，為中秋品飲帶來優雅的結尾，體現不同層次幻化的驚歎。禮盒內含：經典珍藏杯2只建議售價：1450元圖片提供帝亞吉歐

友善列印
中國時報
報導王儒哲
無與倫比的嗅覺饗宴蘇格登大師精選單一麥芽威士忌禮盒蘇格登首席調酒師以超凡的嗅覺，挑選出香氣獨具的蘇格登原酒，沿襲蘇格登的豐富層次與極致滑順的口感，帶來獨一無二的大師精選。讓「蘇格登大師精選」以絕妙的香氣，帶領威士忌品飲人士享受一段無與倫比的嗅覺饗宴。禮盒內含：翡翠鬱金香杯1只（翡翠鬱金香杯有2款握柄選擇，圖片僅為示意。禮盒內附贈杯款為隨機提供，以實物為主，恕無法指定。）建議售價：1380元圖片提供帝亞吉歐
品飲花草紛飛的風雅蘇格登15年單一麥芽威士忌禮盒打開了沉睡在橡木桶內15年的酒液，略微透出點酒紅的深琥珀色光芒閃爍著芳醇的色調。品飲時的氣息有如花朵與香草般交織而成的圓舞曲，兩者曼妙的交錯在味蕾上迸出璀璨的火花。禮盒內含：經典珍藏杯2只建議售價：2080元圖片提供帝亞吉歐
曠時熟成的頂級首選蘇格登18年單一麥芽威士忌禮盒蘇格登18年，完整表達了高年分的沉穩內斂，中厚且飽實的酒體以微微苦味包覆舌尖上的味蕾，入口時就可感受到沉著的魅力，黑莓與黑巧克力的味道交融於酒液中，帶著乾果的氣息蔓延在口腔中，從喉頭延續至鼻腔的濃厚香氣，盡展蘇格登18年的優雅與曼妙，將極致平衡完美釋放。讓蘇格登18年，為今年的中秋夜，獻上紳士般的相伴。建議售價：3200元圖片提供帝亞吉歐

蘇格蘭單一麥芽威士忌領導品牌蘇格登，以其引以為傲的緩蒸慢餾及曠時熟成工法，淬煉出豐馥層次與完美平衡的威士忌風味，深獲廣大品酩者的擁戴，而其最經典的醇順口感，伴隨花果香氣於口中餘韻繚繞，更適合佐各式樣美食，也讓蘇格登在許多重要節日的聚會上成為不可或缺的重要角色，今年就讓聚餐同樂的首選蘇格登，為中秋帶來不一樣的酒食饗宴！

美食一定要搭配美酒，中秋佳節團圓，除了與家人朋友齊聚一堂，少不了的就是品嘗美酒。以長時間的發酵淬煉出口感滑順、香氣馥郁的蘇格登，是非常適合作為節慶聚餐搭配的酒款，透過獨特的緩徵慢餾工藝及曠時熟成工法，打造出絕妙的平衡口感，獨特的木質香氣與美食相輔相成。

1.緩釀豐醇的銷售冠軍

蘇格登12年單一麥芽威士忌禮盒

Glen Ord酒廠始終堅持著手工製成的傳統，不惜曠日廢時只為追求那完美平衡的酒液，在綿長的尾韻中露出一絲絲的煙燻氣味，為中秋品飲帶來優雅的結尾，體現不同層次幻化的驚歎。

禮盒內含：經典珍藏杯2只

建議售價：1450元

2.無與倫比的嗅覺饗宴

蘇格登大師精選單一麥芽威士忌禮盒

蘇格登首席調酒師以超凡的嗅覺，挑選出香氣獨具的蘇格登原酒，沿襲蘇格登的豐富層次與極致滑順的口感，帶來獨一無二的大師精選。讓「蘇格登大師精選」以絕妙的香氣，帶領威士忌品飲人士享受一段無與倫比的嗅覺饗宴。

禮盒內含：翡翠鬱金香杯1只

（翡翠鬱金香杯有2款握柄選擇，圖片僅為示意。禮盒內附贈杯款為隨機提供，以實物為主，恕無法指定。）

建議售價：1380元

3.品飲花草紛飛的風雅

蘇格登15年單一麥芽威士忌禮盒

打開了沉睡在橡木桶內15年的酒液，略微透出點酒紅的深琥珀色光芒閃爍著芳醇的色調。品飲時的氣息有如花朵與香草般交織而成的圓舞曲，兩者曼妙的交錯在味蕾上迸出璀璨的火花。

禮盒內含：經典珍藏杯2只

建議售價：2080元

4.曠時熟成的頂級首選

蘇格登18年單一麥芽威士忌禮盒

蘇格登18年，完整表達了高年分的沉穩內斂，中厚且飽實的酒體以微微苦味包覆舌尖上的味蕾，入口時就可感受到沉著的魅力，黑莓與黑巧克力的味道交融於酒液中，帶著乾果的氣息蔓延在口腔中，從喉頭延續至鼻腔的濃厚香氣，盡展蘇格登18年的優雅與曼妙，將極致平衡完美釋放。讓蘇格登18年，為今年的中秋夜，獻上紳士般的相伴。

建議售價：3200元

飲酒過量有害健康

(中國時報)

Logo上身 再躍時尚頂端 慧智基因大樓 新舊巧妙融合

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。