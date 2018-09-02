中秋酒食饗宴蘇格登同歡

2018年09月02日 04:11 中國時報 報導王儒哲

無與倫比的嗅覺饗宴蘇格登大師精選單一麥芽威士忌禮盒蘇格登首席調酒師以超凡的嗅覺，挑選出香氣獨具的蘇格登原酒，沿襲蘇格登的豐富層次與極致滑順的口感，帶來獨一無二的大師精選。讓「蘇格登大師精選」以絕妙的香氣，帶領威士忌品飲人士享受一段無與倫比的嗅覺饗宴。禮盒內含：翡翠鬱金香杯1只（翡翠鬱金香杯有2款握柄選擇，圖片僅為示意。禮盒內附贈杯款為隨機提供，以實物為主，恕無法指定。）建議售價：1380元圖片提供帝亞吉歐

品飲花草紛飛的風雅蘇格登15年單一麥芽威士忌禮盒打開了沉睡在橡木桶內15年的酒液，略微透出點酒紅的深琥珀色光芒閃爍著芳醇的色調。品飲時的氣息有如花朵與香草般交織而成的圓舞曲，兩者曼妙的交錯在味蕾上迸出璀璨的火花。禮盒內含：經典珍藏杯2只建議售價：2080元圖片提供帝亞吉歐

曠時熟成的頂級首選蘇格登18年單一麥芽威士忌禮盒蘇格登18年，完整表達了高年分的沉穩內斂，中厚且飽實的酒體以微微苦味包覆舌尖上的味蕾，入口時就可感受到沉著的魅力，黑莓與黑巧克力的味道交融於酒液中，帶著乾果的氣息蔓延在口腔中，從喉頭延續至鼻腔的濃厚香氣，盡展蘇格登18年的優雅與曼妙，將極致平衡完美釋放。讓蘇格登18年，為今年的中秋夜，獻上紳士般的相伴。建議售價：3200元圖片提供帝亞吉歐

蘇格蘭單一麥芽威士忌領導品牌蘇格登，以其引以為傲的緩蒸慢餾及曠時熟成工法，淬煉出豐馥層次與完美平衡的威士忌風味，深獲廣大品酩者的擁戴，而其最經典的醇順口感，伴隨花果香氣於口中餘韻繚繞，更適合佐各式樣美食，也讓蘇格登在許多重要節日的聚會上成為不可或缺的重要角色，今年就讓聚餐同樂的首選蘇格登，為中秋帶來不一樣的酒食饗宴！

美食一定要搭配美酒，中秋佳節團圓，除了與家人朋友齊聚一堂，少不了的就是品嘗美酒。以長時間的發酵淬煉出口感滑順、香氣馥郁的蘇格登，是非常適合作為節慶聚餐搭配的酒款，透過獨特的緩徵慢餾工藝及曠時熟成工法，打造出絕妙的平衡口感，獨特的木質香氣與美食相輔相成。

1.緩釀豐醇的銷售冠軍

蘇格登12年單一麥芽威士忌禮盒

Glen Ord酒廠始終堅持著手工製成的傳統，不惜曠日廢時只為追求那完美平衡的酒液，在綿長的尾韻中露出一絲絲的煙燻氣味，為中秋品飲帶來優雅的結尾，體現不同層次幻化的驚歎。

禮盒內含：經典珍藏杯2只

建議售價：1450元

2.無與倫比的嗅覺饗宴

蘇格登大師精選單一麥芽威士忌禮盒

蘇格登首席調酒師以超凡的嗅覺，挑選出香氣獨具的蘇格登原酒，沿襲蘇格登的豐富層次與極致滑順的口感，帶來獨一無二的大師精選。讓「蘇格登大師精選」以絕妙的香氣，帶領威士忌品飲人士享受一段無與倫比的嗅覺饗宴。

禮盒內含：翡翠鬱金香杯1只

（翡翠鬱金香杯有2款握柄選擇，圖片僅為示意。禮盒內附贈杯款為隨機提供，以實物為主，恕無法指定。）

建議售價：1380元

3.品飲花草紛飛的風雅

蘇格登15年單一麥芽威士忌禮盒

打開了沉睡在橡木桶內15年的酒液，略微透出點酒紅的深琥珀色光芒閃爍著芳醇的色調。品飲時的氣息有如花朵與香草般交織而成的圓舞曲，兩者曼妙的交錯在味蕾上迸出璀璨的火花。

禮盒內含：經典珍藏杯2只

建議售價：2080元

4.曠時熟成的頂級首選

蘇格登18年單一麥芽威士忌禮盒

蘇格登18年，完整表達了高年分的沉穩內斂，中厚且飽實的酒體以微微苦味包覆舌尖上的味蕾，入口時就可感受到沉著的魅力，黑莓與黑巧克力的味道交融於酒液中，帶著乾果的氣息蔓延在口腔中，從喉頭延續至鼻腔的濃厚香氣，盡展蘇格登18年的優雅與曼妙，將極致平衡完美釋放。讓蘇格登18年，為今年的中秋夜，獻上紳士般的相伴。

建議售價：3200元

飲酒過量有害健康

(中國時報)