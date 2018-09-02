慧智基因大樓 新舊巧妙融合

2018年09月02日 04:11 中國時報 報導王儒哲

慧智基因大樓 新舊巧妙融合圖片提供慧智基因

慧智基因大樓 新舊巧妙融合圖片提供慧智基因

慧智基因大樓 新舊巧妙融合圖片提供慧智基因

當醫學博士蘇怡寧遇見建築詩人王大閎，歷經3年的精修細裝，慧智基因終於落腳在台北市寶慶路27號的亞洲水泥大樓。40、50年代台灣建築系的學生對於王大閎建築師的作品絕不陌生，王大閎大師與貝聿銘同為哈佛同學，隨國民政府遷台後，成立大洪建築師事務所，早年為遠東集團設計許多建築，亞洲水泥大樓就是深具代表性的一棟，也是台灣第一棟帷幕牆建築。1樓騎樓沒有立柱，而使用懸挑的做法；窗戶採取下凹的工法形成浮雕，建構成古典優雅的建築外觀。

很多人問為什麼會選擇此處呢？慧智基因創辦人蘇怡寧醫師說：「就是instinct！一種直覺！」也因蘇醫師希望盡量保持原有建築面貌，更加深了裝修的困難度，而這一等費時3年。當掛上慧智基因招牌的那一刻，點燈後看到新舊的融合，更是令人感到美麗萬分。1樓大廳展示了多幅的光之藝廊畫家作品，慧智基因長期與台灣身心障礙藝術家協會合作，以實際行動支持年輕人的創作，並讓整個空間注入藝術氛圍。從5樓到8樓則為實驗室樓層，運用最新科技高階儀器進行基因檢測，在此更代表了現代與過去的結合。

慧智基因未來也將對外開放實驗室參觀導覽，讓更多民眾與專業人士都能進一步了解基因檢測的流程。

建築介紹：

本棟建築是引領中國建築現代化，被譽為永恆的建築詩人王大閎，1966年為遠東集團所設計的亞洲水泥大樓，也是台灣第一棟帷幕牆建築。或許一般人會誤以為帷幕牆一定是玻璃的牆面，其實這個詞的專業定義是不承重的牆，也就是說在整棟建築的結構上，不傳遞由上而下的力量，因此即便不全是玻璃的牆，亦可稱為帷幕牆。

大樓1樓騎樓，外牆不立柱，而使用懸挑，在早期是罕見的作法，也因為退縮在陽光下，更加強了2到9樓的節奏律動，宛如一首懸浮在天際的輕快樂章，是王大閎建築的代表作之一，承襲他創作的風格與特色，是一個不斷化繁為簡的結構，走入其間卻感受到層次的豐富，比例勻稱。在造型、尺度、線條、細部工法，乃至人文內涵，在在都讓眾人讚嘆。

資料來源參考：《建築師王大閎 1942-1995》

(中國時報)