日立冷氣深耕教育挺體壇

2018年09月02日 04:11 中國時報 報導蔣皓祥

日立冷氣深耕台灣超過半世紀，秉持回饋精神，提供消費者高品質空調產品與服務。日立冷氣以一個具備CSR精神的企業為榮，投入教育、體育及慈善公益等多元面向，用實際作為關心、支持台灣，連續7年獲得天下企業公民獎肯定，更三度勇奪外商組榜首，堪稱CSR企業典範。

日立冷氣不僅設立全國最大變頻空調製造廠，擁有領先業界33間空調試驗室及超過200人以上的頂尖研發團隊，更與日本同步三大變頻科技，研發、設計、製造符合台灣氣候、環境及消費者使用習性的空調產品。

日立冷氣深知「教育」是國家百年大業，設立16所學校獎助學金，每年提供原住民及全國空調相關科系超過300名學子獎助學金；並與冷凍空調科系建教合作，達成產學雙贏；捐贈勞委會職訓經費，讓弱勢家庭青少年安心參訓、順利就業；贊助學生參加「國際技能競賽」，並取得金牌佳績。

不僅扎根教育，日立冷氣連續10年舉辦日立慈善盃女子高爾夫菁英賽，賽事所得捐助九大公益團體；長期支持各項在台舉行的國際體育與文化盛事，如Challenge Taiwan鐵人三項、國際自由車環台賽、中華台北羽球公開賽等多項國際級體育賽事，為台灣運動好手提供世界級的舞台。

(中國時報)