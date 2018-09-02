2018年09月02日 04:11 中國時報 報導吳燈載

課程中楊小寧大師傾囊相授。（吳燈載攝）

結業時學員與楊小寧（前排右四）大師合影。（吳燈載攝）

裝裱及修復是書畫藝術重要的環節，古代諸多藝術大家既是名書畫家、鑒賞家、也是裝裱名家。從南北朝有書畫裝裱的記載開始，就有些史籍羅列出少數從事書畫裝裱、改革書畫裝裱及記錄書畫裝裱等人的名字，然而大部分的無名英雄都曾為中國書畫及裝裱藝術的發展做出極大的貢獻。

《裝潢志》云：「書畫性命，全關於揭。一得奏功，便勝淝水之捷。」又云：「竊謂裝潢者，書畫之司命也。」；《賞延素心錄》提及「書畫不裝潢，既干損絹素；裝潢不精好，又剝蝕古香。」等，在在提醒裝裱藝術豐富了中國書畫之美，若沒有裝裱的映襯就無法凸顯字畫的耀眼光芒，更遑論高階的書畫修復領域。

中國時報在8月份舉辦了國內少見的「國寶傳薪－楊小寧裝裱教授課程」，有別於一般理論上的演講，或裝裱大師的個人表演秀，這堂長達2天超過14個小時的課程，教學員從基礎理論開始，再由楊小寧大師手把手式的逐步從托畫心、上牆、方裁畫心、配綾邊鑲邊、配複褙紙、再上牆到完成一幅鏡片。

裝裱凸顯字畫光芒

前西安裝裱名門平古齋齋主楊小寧表示，我們這行有種說法叫「三分畫，七分裱」，講的就是裝裱的重要性。她說，台灣民間沒有真正古法傳承的裝裱技藝和修護專業，這樣的專家都是故宮博物院等級的。她強調多年前嫁到臺灣後，基於對這片土地的感恩，她前後以古禮收了2名徒弟，她希望能把裝裱和修護的技藝留在台灣。所以當中國時報在推動「國寶傳薪──大師系列」的專案時，她二話不說的全力支持，現場更是毫不保留，傾囊相授。

這期學員來自四面八方，有台中、台南、桃園，其至花蓮，其中還有前台南藝術大學的校長。學員馮先生表示，平常參與的藝術活動多半是觀畫作聽音樂，像這種將中國字畫保存、裝裱、及陳列的工藝則是第一次接觸，還有幸與來自大陸西安古都的國寶級大師學習。他說，完成一件藝術品等級的字畫或許很難，但是在這件藝術品經過時間無情的摧殘後，不論是汙漬或損傷，都可以透過修補和裝裱的技法，讓它宛如重生般的呈現在世人的眼前，這是多麼重要及了不起的幕後英雄啊！

裝裱大師

必然是書畫專家

另一位學員陳珈斐則認為，這次的研習讓她深刻感受到中國藝術底蘊的博大精深，雖然只是初階班，大家都已經手忙腳亂了。她說，明明看著楊老師輕描淡寫，優雅的邊教邊做，但是輪到學員們實作時，卻是狀況百出，真是應了古話「台上三分鐘，台下十年功。」陳珈斐還驚訝的發現，原來裝裱大師必然是書畫大師，尤其當她看到楊小寧驚人的寫意畫與新漢畫功力後才恍然大悟，原來修補名人畫作不只是在修復的工藝上要真功夫，在補畫時更要有深厚的書畫底子才能補之於無形。

楊小寧在這期「國寶傳薪」結業後表示，本來裝裱就是非常小眾的族群，尤其在現代社會對傳統工藝有興趣的人愈來愈少。她說，即便是這樣我還是會繼續推廣裝裱、修復的技能，希望能找到有心人來把老祖宗的知識流傳下去。藝術品在近幾十年來成為投資主流之一，國際各大拍場的落槌價更是屢創新高，而中國書畫在亞洲市場更是最主要的追逐標的。在這樣的趨勢下裝裱及修復就會是相當有趣、具發展潛力的事業了。

藝術典藏圈

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(中國時報)