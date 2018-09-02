OK忠訓國際 深耕教育不遺餘力

2018年09月02日 04:11 中國時報 報導何志平

以「真誠陪伴，直到實現希望」的品牌精神為出發的OK忠訓國際，不斷以公益活動實現企業責任。在董事長陳訓弘帶領下長年投入公益，帶領員工為社會貢獻一己之力，達成「讓人生命更美好」的願景。

陳訓弘董事長表示，我們在教育方面著墨甚深，期望能從幼時開始紮根，讓學子在珍貴的成長過程中得到支持，給其正面影響。因此，OK忠訓國際不但響應麗湖國小贈書活動，捐贈100本書籍讓小朋友無憂地享受閱讀時光；也贊助輔仁大學籃球隊，設立獎學金鼓勵優秀學生，提供豐富的資源及後盾；更與東南科技大學進行產學合作計畫，提供企業資源以培養學子就業的專業能力。

推動十年計畫 看見台灣之美

為了幫助更多需要的人，將愛拓展至更多地方，並發揮更深遠的影響力，OK忠訓國際經過長期規畫後展開「OKRUN ── 看見台灣美，十年計畫」。陳訓弘董事長說，我們每年會在需要推動觀光產業的台灣一隅舉辦路跑，並在2017年開始於台中谷關鄉作為起點，以「路跑」作為號召，並搭配一系列的關懷活動，包括：帶領偏鄉國小學童手工製作畢業紀念冊，為他們留下美好的回憶；在寒冬中舉辦耶誕送暖活動，陪伴小朋友一起度過溫馨耶誕節等，這些都是體現此計畫之精神，而不僅僅是舉辦一場路跑，更是長期支持當地發展付出實際行動。

今年路跑活動 結合原民文化

今年是十年計畫第二站，OK忠訓國際將選定在苗栗泰安鄉。陳訓弘董事長表示，泰安不但有依山傍水的醉人景色，神祕的泰雅族文化更讓人流連忘返。因此在路跑之外，現場還舉行「原民親子嘉年華」，民眾不但可以嘗到豐富的在地美食，還能欣賞原民藝文表演，更有適合全家一起參與的親子同樂活動，讓人能夠實際認識原住民文化、認識美麗的台灣角落。

他說，未來每一年，OK忠訓國際都將持續耕耘，拋磚引玉宣揚善良風氣，期望民眾一起共襄盛舉，讓社會氛圍更美好。詳細活動訊息請搜尋Facebook粉絲團「OKRUN 路跑」。

(中國時報)