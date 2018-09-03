宜蘭惡浪 2小時吞噬7人！2死1傷4失蹤

2018年09月03日 04:11 中國時報 李忠一 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

昨晚周姓男子被海巡人員救起，已無生命徵象，遺體運至岸上後家屬哀慟不已。（李忠一翻攝）

宜蘭縣海灘昨天下午2小時內驚傳3起、7人遭長浪捲走憾事。有「神祕沙灘」美譽的南澳沙灘，就發生2起意外，包括1位沙灘車教練與一對夫妻、一對母子計5人落海；另起發生在距南澳沙灘北20公里的南方澳內埤海灘，吳男奮不顧身下海搶救溺水的女童，不幸溺斃，女童幸運被浪拍到岸邊獲救，因地處偏僻、天色昏暗搶救不易，至昨晚截稿止確定2死1傷、4人失蹤，海巡船隻仍漏夜搜救中。

連人帶沙灘車捲入

昨下午3時6分，宜蘭縣消防局獲報，在蘇澳鎮的神祕沙灘、靠近海蝕洞方向，何姓沙灘車男教練（52歲）與來自桃園市的周姓男遊客（52歲）、劉姓女遊客（50歲）夫妻分乘2輛沙灘車，由何男獨自1輛，周、劉夫妻共乘1輛，沿海岸線進行沙灘之旅。

南澳、南方澳傳憾事

孰料一波長浪襲來，3人連人帶車被捲入海中，消防局緊急派遣南澳、馬賽分隊，以及特搜大隊人車、艇前往現場救援，並通報海巡署協助搜救。正當搜救人員搏浪搜救時，下午5時3分同樣在神祕沙灘案發地點北側，來自新北市的魏姓婦人（40歲）、李姓男童（10歲）母子竟也遭長浪吞噬，同一處沙灘，短短2小時內就有5人落海！搜救人員不得不分出人力，往北側救援落海母子，但趕過去已經來不及。

入夜後壞消息傳出，周姓男子被海巡人員救起時已無生命徵象，周男的妻子與何姓教練、魏姓母子等4人仍在搜救中。

搜救人員無奈指出，昨天下午即因海象差，時有大長浪湧來，當地民眾勸遊客不要進去沙灘遊玩，避免發生危險，不料話沒說多久，就傳出有遊客甚至連沙灘車都被捲入大海，生死不明，令人惋惜。

海巡船隻漏夜搜救

宜蘭氣象站主任王耀華指出，這幾天東北部等地區都有長浪發生，但長浪不像颱風逼近時明顯，在近海時等到長浪打過來時才會發現，長浪即使沒拍打到礁岩等複雜地形，高度也有可能達2公尺高；台灣地區的長浪發生，與朝日本方向行進的颱風「燕子」有關，氣象局都有發布長浪警報，現在夏季海水活動多，民眾切莫輕忽，在海邊活動時一定要特別注意安全。

(中國時報)