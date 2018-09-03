國發基金投資46企業 逾4成虧損

2018年09月03日 04:11 中國時報 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

國發基金轉投資連續三年虧損事業

立法院預算中心完成調查，去年國發基金投資46家公私合營事業，19家虧損，亦即有4成以上經營不善，其中一卡通、聯亞生技等14家已連虧3年，新增轉投資Gogoro也連續2年發生鉅額虧損，蔡政府上任後設立千億元「產業創新轉型基金」，成效也不如預期。

為協助國內產業發展，目前由政府各機關轉投資的公私合營事業有178家，從投資規模來看，以國發基金投資總額達4670億元最多，其次是交通部1682億元，主要投資在台灣高鐵和中華電信。

6家生技業 連續虧了5年

不過國發基金投資虧損比例卻最高，根據預算中心日前提供給立委的統計資料，公私合營事業去年有38家虧損，國發基金投資46家虧損19家，占41.3％最高，其次是交通部和經濟部，虧損家數比率為25％及20％。

雖然國發基金是政府各機關中唯一未提供資料給預算中心調查的單位，但預算中心從決算書資料彙整，發現19家虧損事業，有14家已連虧3年，尤其是生技業，虧損家數最多，包括藥華醫藥、國光生技、永昕生技、中裕新藥、台康生技、太極影音等6家，已連續虧了5年。

儘管投資虧損比例很高，但基於協助產業轉型，國發基金近2年仍繼續新增投資Gogoro公司10.03億、如興公司14.88億、台杉投資管理顧問公司5000萬、台杉水牛投資公司8億、陽明海運48.99億元。其中Gogoro在105年度虧損14.5億元，106年度再虧16億元。

千億元創新基金 成效不彰

為帶動我國產業升級，創造就業機會，國發基金2016年度也匡列千億元設立「產業創新轉型基金」，期望引導民間資金參與產業結構調整，2017年度編列112億元，鎖定具潛力的成熟期企業投資。

根據預算中心調查，截至去年底只完成認購如興公司的現金增資案，其餘計畫鎖定的物聯網、綠能等產業領域的企業加強投資並推動跨國政府投資合作機制，進度都不如預期。

至於去年投資的紡織製造商如興公司，在國發基金挹注後，營運始終未見起色，2015至2017等3年度分別虧損5.03億元、2.8億元、3.75億元，今年第1季虧損金額1.7億元。

如興股價在去年第3季增資後尚維持在20元，今年第2季收盤價僅剩14.5元，創近3年來新低，預算中心表示，以國發基金每股認購價18.6元計算，未實現損失達近3億元，外界質疑恐有淪為特定企業紓困之嫌。

(中國時報)