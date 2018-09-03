羅德民上任後 掌握大陸軍事情報 成為重中之重！兩岸緊繃 軍情局加碼戰略情蒐

2018年09月03日 04:11 中國時報 呂昭隆 ／台北報導 ／台北報導

軍情局長羅德民中將上任後，對大陸情蒐改以軍事戰略為主，顯見兩岸軍事對壘有升高的趨勢。（本報資料照片）

軍方相關官員透露，軍情局長羅德民中將7月1日上任後，對大陸情蒐工作改以軍事戰略情報為主，政治與經濟情報為輔。軍事戰略情報的蒐整為重中之重，此舉意謂兩岸軍事情勢升高，軍情局資源將投入共軍動態情蒐。

年年「三台會」都在掌握中

據了解，馬政府執政時期，兩岸關係穩定，軍情局對大陸的情蒐，包括政、經、軍都做；現今兩岸軍事對峙升溫，且中共機艦頻例行性出海軍演，因此，有關對岸軍事動態，特別是軍事戰略情報的情蒐，益形重要，期供政府決策與國防建軍備戰依據。

不過，軍方有關單位也表示，軍情局情蒐政策雖有調整，但以往重要的政經情蒐，依舊重視，例如兩岸三地每年辦的「三台會」，外傳軍情局今年沒有在第一時間向上呈報，事實上，相關情治單位均有掌握，不會輕忽。

「三台會」每年夏季舉行，是每年兩岸學界重頭戲，也是我對大陸情蒐要項。三台會由大陸權威涉台智庫「中國社科院台研所」、全國「台聯」及全國「台研會」合辦，因此稱「三台會」，今年是7月底在山東青島舉行，主題「新時代兩岸關係發展的機遇與挑戰」，羅德民甫上任沒多久。我有關單位蒐集「三台會」大陸涉台學者發表的論文，藉此研判陸對台政策的走向。

會不會動武 成為最關鍵

至於軍事戰略情報，最關鍵的是對岸會不會動武？若會，何時動？會如何發動？如何終戰？所有人員情報布線，最終就是要取得這個情資。

另有情治官員坦言，軍事情報最重時效性，例如對岸軍演，我方事先掌握到時間與演習科目，但對岸因各種因素延期，或是取消了，或縮減科目，變數相當多，但不代表軍情局情報不靈。

根據最新送達至立法院的國防預算書，明年軍情局預算有增加。另國防部在2018年「中共軍力報告書」指出，共軍將於2020年前「完備對台全面用武作戰準備」，考量其「損小、效高、快打、速決」用兵理念，若對台動武，可能行動包含聯合軍事威懾、聯合封鎖作戰、聯合火力打擊、聯合登島作戰。

(中國時報)