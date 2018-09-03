獲國防部長信任 羅德民黑馬之姿出線

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中國時報
／台北報導

新任軍情局長羅德民，因受國防部長嚴德發信任，才能以大黑馬之姿，接任要職。據了解，嚴德發在擔任8軍團指揮官時，羅德民是8軍團參謀長，嚴德發擔任參謀總長時，羅又任職辦公室主任，兩人長官部屬關係維持良好，是羅德民出線考量之一。

事實上，這次軍情局長人選，軍方保密到家，直到最後一刻才宣布；羅德民去年底才剛升中將，除了前任軍情局長劉德良因內升，直接由少將晉升中將外，以往軍情局都是資深中將接任，並無資淺中將派職的案例，而羅德民的中將才做半年多就派任，的確出人意料。

由於軍情局近年來頗有績效，大陸國安單位亦相當關注新任局長人選。據透露，局長人選未定案前，軍方高層找位資深情報官員徵詢，這位情報官員未提建議人選，僅強調讓大陸感覺愈陌生，愈不了解者，才是最適任的局長，軍情局長個性不宜過於張狂，也不宜過於自信，必須是一位極低調，令中共摸不透的人。

據此，嚴德發最後向蔡英文總統呈報的軍情局長人選，有國防部政務辦公室主任陳曉明中將與羅德民兩人，嚴德發把自己信任的兩個部屬列為局長人選，可見其對軍情局情報工作的重視。羅德民最後出線，的確也符合從事軍情工作，身份隱密，不為「外人」所知的條件。事實上，前局長劉德良在接任前，甚至只有一張照片流通在外，直到接任局長非得到立法院列席備詢，容貌才被外界所知。據了解，羅德民的書法寫得非常好，也畫國畫。嚴德發讓羅德民當局長，用意應是讓他專心做，羅尚資淺，沒有升上將的問題，可以久任局長一職。

羅德民為陸官75年班，曾任陸軍司令部後勤處長，去年底晉升中將並擔任六軍團副指揮官，與現任軍情局副局長盛惠銘是同學。

(中國時報)

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