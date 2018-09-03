台船、陽明虧大 官派董座照樣肥

台船與陽明海運皆虧損，但董事長照領高薪，圖為陽明海運董事長謝志堅（左）與台船董事長鄭文隆（右）簽署百億造船訂單。（陽明提供）

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中國時報
／台北報導

部分公股轉投資事業經營績效不佳，不過負責人照常可領優渥報酬！根據立法院預算中心調查，台船公司去年虧損58億元，官派董事長鄭文隆仍可領302萬元年薪，陽明海運之前虧損多年，官派董事長謝志堅被交通部評為「成效卓著」，照領高薪。

根據立法院預算中心統計，扣除不願提供資料的國發基金，截至今年3月底止，共計有37位退休人員轉任政府轉投資的公私合營事業擔任董事長及總經理等高階主管，還有7名擔任獨立董事、6名擔任顧問。

這些人轉任後支領的年薪都達數百萬元，這還不包括其他獎金，以年薪來看，2017年度以前工程會副主委轉任高鐵公司董事長，支領年薪786萬元最優，前公平會主委轉任財金資訊公司董事長年薪也有480萬元，前行政院財金處處長轉任合庫總經理年薪約560萬元。

不過較受爭議的是經營有重大虧損事業，公司負責人仍可照領高薪，經濟部投資的台船2017年度虧損58億元，董事長鄭文隆仍可支領302萬元年薪，高於有獲利的中美和及國光電力董事長年薪195萬元及292萬元；交通部投資的陽明海運2015年度和2016年度合計虧損逾200億元，2017年度小幅獲利4.9億元，董事長謝志堅也可支領364萬元。

雖然各部會訂有公股代表考核規定，而且每年都辦理考核作業，但預算中心認為這些考核很多都是表面行事。

立法院預算中心舉例，農委會主管的台肥公司，2016年考核公股代表8人都被評為適任，但台肥所產肥料約占國內7成市場，具獨占地位，部分再轉投資事業發生嚴重虧損，連帶影響母公司須認列鉅額損失，卻未反應在考核上。

此外，財政部主管的兆豐金及第一金2016年評核公股代表16名，有15名被評為適任，僅1名評為「待加強」，但2016年兆豐銀行總行及紐約分行因爆發內控及法令遵循等嚴重疏失，遭美重罰1.8億美元，並經監察院糾正管理失靈。

第一銀行身為海軍獵雷艦聯貸案主辦銀行，卻在2017年間爆發詐貸案等弊端，造成公股銀行團損失粗估逾百億，儘管董事長事後遭撤換，但也凸顯公股代表事前考核並未落實。

(中國時報)

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