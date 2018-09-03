轉投資黑箱變本加厲 執政者怕什麼

友善列印
中國時報

國發基金轉投資多家公私合營事業發生虧損，這些公司有的在新藥研發階段，有的是新創產業，尚未至收穫期，因此有虧損，並不奇怪。但民進黨過去曾痛批這些轉投資是「黑箱作業」，執政後卻連基本資料都不敢公開，讓外界不禁質疑「究竟在怕什麼」？

為避免編列浮濫，立法院預算中心每年都會要求各部會提供轉投資事業資料進行評估，過去無論是扁政府或馬政府，即使遭批評資訊不透明，仍會提供最基本的經營資訊給預算中心。

不料在馬政府時代，民進黨一再痛批官股轉投資是「黑箱作業」、是人事酬庸，在完全執政後卻以「機密」為由，「黑箱作業」變本加厲。

當年扁政府在執政末期，急乎乎搞一個「鐽震案」，在媒體曝光後發現有問題，才以解散告終，還遭到監察院糾正；之前的慶富案，銀行團也指責國防部「事事機密」，讓銀行完全無法監控廠商才出事。

日前引發爭議的台杉案也是一樣，明明錢來自泛公股，卻設計成百分之百的純民營公司，不受任何監督規範，投資管理成員一片綠油油，但就連預算中心要求國發基金提供由退休人員轉任的資料和薪酬，都被以「屬於個人機密」為由拒絕。

更離譜的是，預算中心要求各部會提供轉投資公私合營事業再投資概況資料，各部會儘管提供的資訊完整性有差異，但規模和虧損比率居冠的國發基金，卻是唯一未提供的機關，公然規避立法院監督。

曾誓言執政後資訊將透明公開，受全民監督的蔡政府，到2017年度為止，各部會轉投資公私合營事業家數已逾上百家，但多數都未建置轉投資事業投資概況及管理績效等資訊揭露專區，少數有揭露的單位資訊也相當簡陋。既然以廉能、清白自許，卻又不願公開受監督，蔡政府究竟是在怕什麼！

(中國時報)

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