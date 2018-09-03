羅掌握軍情局 跌破專家眼鏡

2018年09月03日 04:11 中國時報 呂昭隆 ／台北報導 ／台北報導

兩岸情報戰無一日稍減。據相關軍情單位官員透露，今年7月1日到任的軍情局長羅德民，由於與情報並無淵源，大陸國安單位對羅相當陌生，事前沒猜到人選。

一位軍情相關官員說，軍情局是大陸國安單位的情蒐重點，羅德民上任後，大陸國安單位對軍情局的走向，一定密切注意。

另因羅德民很陌生，也會想盡辦法情蒐一切關於羅的情報，從人物誌到行事風格，以及上任後的做法，對此，我方亦有所布局，藉此了解、掌握情治單位內部，以及監控中的可疑潛伏人士是否有不尋常動作。

事實上，也有情治單位官員相信，羅德民上任後，我方應有採取反情報作為，看能否藉此引誘「內鬼」上鉤。

羅德民上任迄今，只有一次對外公布行程與照片，即是8月8日父親節，羅德民在軍情局主持表揚大會，並讓軍方媒體刊登報導。因情報人員最忌身分曝光，因此，軍方公布的照片，只有羅一人在講台上發表談話。

據了解，羅德民事後前往探望受表揚的情報員家屬，但也相當低調。就情報工作而言，該名被表揚父親如果曝光，中共情報單位很可能順勢就查出情報員身分。

此外，羅德民有次拜會後備司令部，得知忠烈祠也有祭祀軍情局情報員，於是穿軍服帶主管去忠烈祠祭拜先烈；由於軍情局官員平時都是穿便衣上班，而且忠烈祠陸客多，因此，前往忠烈祠祭拜的行動也很低調。

事實上，為了求保密，軍情局有自己的忠烈祠，位在於軍情局局本部，蔡英文總統亦曾經前往。

(中國時報)