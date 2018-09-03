宜蘭惡浪讓夫妻落海1死1失蹤 家人等待奇蹟！見父遺體 兒悲慟還有媽媽

宜蘭縣南澳鄉神祕沙灘昨發生5人落海意外，讓搜救人員疲於奔命。

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中國時報
／宜蘭報導
宜蘭縣蘇澳鎮內埤海灘發生2人落海意外，洪姓女童被浪打上岸，但為了救人的吳姓男子，送醫後宣告不治。（李忠一翻攝）

「還有媽媽，這怎麼辦！」在神祕沙灘遭突來長浪吞噬的桃園一對夫妻，周姓丈夫獲救時已無生命徵象，遺體被海巡署運回蘇澳港口時，哀慟逾恆的家屬焦急在港口等候，周男的大兒子見到父親冰冷遺體，一度跌坐在地上痛哭失聲，由於還有同遊的母親生死未卜，家屬要求搜救人員不要放棄，因為媽媽還在神祕沙灘待援，現場人員不禁潸然落淚。

母子遭長浪捲走 夫崩潰

魏姓婦人丈夫獲知太太與兒子意外消息，晚間急忙從台北市趕赴宜蘭，大約晚間9時許在同事陪同下趕抵神祕沙灘，他情緒十分激動，無法接受噩耗，在現場痛哭、大喊；至於仍失蹤的周妻與教練，親友也都在神祕沙灘現場守候，情緒也相當低落，晚上10時許，指揮官安撫、勸說家屬，先到南澳旅社休息。

神祕沙灘第一件落水意外，是何姓教練帶著2男4女共6人組成的隊伍，事發時，周姓夫妻與教練落海，傍晚搜救人員先找到周姓男子，但周男已經失去生命徵象，海巡署將遺體運回蘇澳的港口時，趕在岸邊等候消息的周男親友，只見冷冰冰的遺體躺在擔架上，難過不已，周男的大兒子靠近父親遺體不斷痛哭失聲，家屬也不捨落淚說：「怎會如此，上午還好端端聯絡，下午卻傳出噩耗，命運捉弄人啊！」

「還有媽媽，這怎麼辦！」周男家屬在警方做完筆錄後離開，由於周妻還在搜救中，家屬盼望能出現奇蹟。不過，截至昨晚11點，搜救人員仍持續找尋周妻和教練的身影。

男捨己救人 白髮送黑髮

昨天下午發生在蘇澳鎮內埤海灘，為了救人而犧牲的吳姓男子，他在羅東租屋，從大學起就打工分擔家計，同事都誇他是暖男、好相處，昨天利用休假帶女友去沙灘散心，卻因救人而喪命，義勇精神非常了不起；吳母獲知愛子出意外也急忙趕到醫院急診室，見到愛子遺體，哭得死去活來，旁人見白髮人送黑髮人，也情不自禁地淚流滿面。

急診室內的吳男女友，從發生處沙灘陪著男友遺體到醫院，她的淚一直未停過；望著男友冰冷的遺體，憶起白天好端端地出遊，卻造成天人永隔的憾事，身體捲縮在醫院一隅，親友見狀不捨安慰。

神祕沙灘第二件意外在傍晚5時許發生，魏姓母子與親友組成8人的團體，母子不幸被長浪捲走，截至截稿前也仍下落不明。

(中國時報)

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