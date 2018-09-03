宜蘭惡浪 2小時吞噬7人！不怕七月半鬼 只怕七月半水

58歲吳姓男子2日上午前往宜蘭駕駛動力傘（圖）不慎墜落羅東溪，搜救人員將吳男救起時已失去呼吸、心跳，經送醫搶救後宣告不治。（民眾提供）中央社記者王朝鈺傳真　107年9月2日

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中國時報
／宜蘭報導

宜蘭縣海灘2日下午，在2個小時內發生3起、7人被捲入大海憾事，造成2死4失蹤1傷憾事，尤其南澳「神祕海灘」就占2起、5人落海意外；風水專家則說，正值農曆7月，低窪的海岸、河谷、溪流是「聚陰之所」，八字輕容易被水鬼抓交替，千萬不能掉以輕心，建議「敬水而遠之」。

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日前在新北市遭分屍的加拿大籍男子Ramgahan Sanjay Ryan（中文名顏柏萊），去年就是與妻子到神祕海灘露營，在海上戲水時，突然有大浪襲來，將船打翻，2人被捲入海中，妻子遭大浪捲走喪生。

農曆7月意外多，民間多認為應避免玩水，中國地理風水研究協會理事長張旭初說，今年鬼月較特別，每逢選舉年鬼魂會特別多，不少幫派「好兄弟」會出來干涉選舉，尤其中元節後接近鬼門關，好兄弟陸續在選目標，其中又以水鬼最多，若是民眾犯太歲、家有喪事或運氣不順時，很容易就會被「抓交替」。

張旭初提醒，海邊、溪湖或深山特別陰森，要盡量避免在鬼月造訪，從先前南部水災到近日落水事件頻傳，可知今年不是怕鬼、而是「怕水」，距鬼門關剩不到幾天，民眾要謹慎為妙，若真得碰水盡量三五人成行，或帶佛珠、粗鹽等吉祥物擋煞。

「不怕七月半鬼，只怕七月半水！」中華民俗文化教育學會創會理事長蔡滕說，鬼月與水相關活動特別禁忌，尤其低窪海岸、河谷和溪流等是聚陰之所，若又碰到颱風和下雨更危險，八字輕、運氣低落的人容易衝煞，被水鬼抓交替機率會提高。

蔡滕強調，有時一家人出遊，也許爸爸運勢較強，但媽媽、兒女不見得擋得住，常常是全家一起煞到，尤其現在快接近鬼門關，許多好兄弟趕著「完成工作」，意外特別多。他提醒民眾寧可信其有，也不要拿生命安全去賭，應敬水而遠之。

(中國時報)

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