瘋狗浪季節 居民閃神祕沙灘

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中國時報
／綜合報導

宜蘭縣神祕沙灘位處蘇澳鎮、南澳鄉交界，當地村長表示，很多遊客都以為南澳沙灘（神祕沙灘）是南澳鄉範圍，其實它屬於蘇澳鎮的轄區，該處通稱為「大南澳地區」。該處海蝕洞一帶沙灘狹窄，當地居民平時不會靠近海岸，如果騎乘沙灘車又遇長浪，就形同海上行車，相當危險。

南澳鄉武塔村長白健勝表示，蘇澳鎮地形狹長，該處以台9線為畫分，台9線以東屬蘇澳鎮轄區，以西才屬南澳鄉，也被通稱為大南澳地區，因此許多人都以為神祕沙灘是屬於南澳鄉，但應屬蘇澳鎮。

白健勝表示，雖然並非南澳鄉轄區，但由於地理位置近，從南澳鄉去神祕沙灘還比蘇澳鎮民快，南澳鄉民對神祕沙灘都相當熟悉。他表示，其實神祕沙灘算很安全，但在南邊的海蝕洞一帶，沙灘相當窄，僅約100公尺寬。

白健勝指出，如果遇到漲潮、長浪，沙灘車行駛時「浪一打來根本沒地方可跑！」神祕沙灘每逢假日時遊客很多，車子也能開進去沙灘。不過，因7月到9月是颱風季，海邊常突然有長浪與瘋狗浪，當地居民都知道很危險，平時不會離海岸太近，但外來遊客可能較不了解狀況，才會沒注意到天候因素。

搜救人員認為，昨天之所以內埤海灘與神祕沙灘1天之內共發生3起7人落海，顯見已非單一個案，長浪釀禍加上欠缺警覺性，應是意外發生的主要原因。

宜蘭縣政府工旅處長李岳儒表示，神祕沙灘的海蝕洞近年來成為熱門的景點，遊客是在沙灘上遊玩時落海，意外發生原因屬於陸域，雖然必須釐清管理單位，但縣府會加強注意遊客安全，避免意外發生。

(中國時報)

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