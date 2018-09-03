駕飛行傘墜羅東溪 資深玩家不治

2018年09月03日 04:11 中國時報 李忠一 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

宜蘭縣吳姓男子2日上午駕駛動力飛行傘，經三星鄉歪仔歪橋一帶疑因失去動力墜入蘭陽溪支流羅東溪，吳男深陷沙洲溺水，被救起時滿身汙泥，送醫後宣告不治。事實上，宜蘭縣境內目前並無合法的動力飛行傘場地，縣府表示，將與主管機關民航局討論應在何處設置適合的場地並規畫航道，避免憾事再次發生。

據目擊者指出，周六、周日常見動力飛行傘行經蘭陽溪支流羅東溪一帶，昨上午9時許，原本也有聽到動力飛行傘引擎聲，但引擎聲忽然中斷，朝天空一望，並未看見動力飛行傘，因此認為飛行傘墜入羅東溪中；10時許在歪仔歪橋下游約500公尺處，發現吳姓男子（57歲）卡在沙洲中，動力飛行傘則因重量下沉。

滿身是汙泥的吳男被救起後已無生命徵象，救護車將他送往羅東博愛醫院搶救。院方表示，吳男送抵醫院時，已無心跳、血壓、呼吸，經40分鐘搶救後宣告不治。吳男右下肢有開放性骨折，除此外無其他明顯外傷；據同行友人稱，吳男可能是被動力飛行傘的重量往下帶，以致下沉而溺水。資深玩家的吳男，曾是中華民國動力飛行傘訓練協會理事。

警方表示，起飛地點在失事地點附近的廢棄壘球場，吳男應是要繞行一周，但在去程失事，機械故障或人為因素仍在調查。

事實上，宜蘭縣內目前並沒有合法的動力飛行傘場地，縣府表示，新寮溪上游原有動力飛行傘租用場地，但地方居民不堪噪音，年初時已因反彈將該場地撤銷。

(中國時報)