駕飛行傘墜羅東溪 資深玩家不治

友善列印
中國時報
／宜蘭報導

宜蘭縣吳姓男子2日上午駕駛動力飛行傘，經三星鄉歪仔歪橋一帶疑因失去動力墜入蘭陽溪支流羅東溪，吳男深陷沙洲溺水，被救起時滿身汙泥，送醫後宣告不治。事實上，宜蘭縣境內目前並無合法的動力飛行傘場地，縣府表示，將與主管機關民航局討論應在何處設置適合的場地並規畫航道，避免憾事再次發生。

據目擊者指出，周六、周日常見動力飛行傘行經蘭陽溪支流羅東溪一帶，昨上午9時許，原本也有聽到動力飛行傘引擎聲，但引擎聲忽然中斷，朝天空一望，並未看見動力飛行傘，因此認為飛行傘墜入羅東溪中；10時許在歪仔歪橋下游約500公尺處，發現吳姓男子（57歲）卡在沙洲中，動力飛行傘則因重量下沉。

滿身是汙泥的吳男被救起後已無生命徵象，救護車將他送往羅東博愛醫院搶救。院方表示，吳男送抵醫院時，已無心跳、血壓、呼吸，經40分鐘搶救後宣告不治。吳男右下肢有開放性骨折，除此外無其他明顯外傷；據同行友人稱，吳男可能是被動力飛行傘的重量往下帶，以致下沉而溺水。資深玩家的吳男，曾是中華民國動力飛行傘訓練協會理事。

警方表示，起飛地點在失事地點附近的廢棄壘球場，吳男應是要繞行一周，但在去程失事，機械故障或人為因素仍在調查。

事實上，宜蘭縣內目前並沒有合法的動力飛行傘場地，縣府表示，新寮溪上游原有動力飛行傘租用場地，但地方居民不堪噪音，年初時已因反彈將該場地撤銷。

(中國時報)

瘋狗浪季節 居民閃神祕沙灘 神祕沙灘 海蝕洞群引人探祕

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。