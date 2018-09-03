偕女友遊情人灣 勇男救女童溺斃

2018年09月03日 04:11 中國時報 李忠一 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

宜蘭縣蘇澳鎮神祕沙灘才傳出發生落海意外，距離神祕沙灘以北約20公里、有「情人灣」之稱的蘇澳鎮內埤海灘，2日下午也發生落海意外。一名洪姓女童遭浪捲走，吳姓男子發現後，為了救人而落海，雖然女童被浪打上岸獲救，但吳男被發現時已無生命徵象，雖經急救，最後仍宣告不治。

為了救人，不幸遭長浪捲走的吳姓男子，為分擔家計，從大學二年級起就在宜蘭縣一家鐵板燒工作10餘年，負責外場工作的他，由於工作表現稱職，備受店家與同事好評，昨他放假偕同女友前往蘇澳鎮內埤海邊一遊。

但下午4時，年僅8歲的洪姓女童遭長浪捲走，吳男正跟女友在沙灘散步，發現女童落海後，奮不顧身下海搶救。宜蘭縣消防局獲報後，出動南方澳分隊、蘇澳分隊，共14名搜救人員、救災車輛6輛、橡皮艇2艘前往現場搶救。

洪姓女童幸運被浪拍打上岸，經送往台北榮民總醫院蘇澳分院，女童意識清楚，並無大礙，但吳姓男子被救起時，已無生命徵象，經送往醫院後仍告不治。

據了解，內埤海灘雖然風景絕佳，周邊餐飲業者、民宿林立，更有「情人灣」的美名，近年來成為臉書打卡夯點，每逢假日常有遊客前來看海聽濤，但由於是屬於陡降型海灘，但每到夏天時溺水事件頻傳，是當地人都不敢靠近的一處海灘。

(中國時報)