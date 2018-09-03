都更案創紀錄 挑戰全年百件

因危老重建案有效縮短審議等流程，今年銀行端明顯感受到案量增加。圖為南機場整宅地區單元二外觀。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

危老重建案助威，都更案全年可望突破百件！但面對業界期待政府補貼重大危老重建案前期規畫費，即由中央與地方政府各補助1/3金額，內政部次長花敬群2日指出，由於危老重建案類型不同、差異頗大，加上現已成立台灣金融聯合都更服務公司等單位協助推動，暫不考慮推出這項補助。

縮短審議流程 案量增加

危老重建案衝衝衝，案量持續增加，內政部統計，截至目前已申請案件逾1800多件，其中，耐震系數符合規範，須更新案件約45件；確定已核定案件約26案。

彰銀董事長張明道即透露，由於危老重建案有效縮短審議等流程，銀行端確實感到案量明顯增加。日前金管會鬆綁《銀行法》商業銀行投入不動產限制，合庫、彰銀、一銀、台銀、華銀等公股銀行即紛紛表態，增加的額度將會鎖定擴大投入危老重建與都更案。

相較於去年都更案達歷年來新高、約74件，今年上半年累計都更案就有30件，花敬群推估，今年全年危老重建加上都更案，總核定件數將突破百件，再刷新歷史紀錄。

雙北約占9成 反應熱烈

台灣金聯都更公司日前宣布將接觸50案，並從中選出12案免費協助前期規畫，亦即獲審核通過的個案，視大小不同，約可省下30至60萬元的前期規畫費。台灣金聯都更公司董事長林旺根指出，8月初宣布以來，現已有20餘個社區住戶前來接洽，主要集中在雙北、約占9成。

不過，林旺根指出，就過去推動經驗發覺，要民眾拿錢出來進行前期規畫，最後可能陷入花了錢卻推不動的窘境，是讓想重建更新的民眾猶豫不決，不敢投入的主因。為此，他建議，對於有助於都市防災、公共建設推動的重大危老案，應由中央與地方政府各補貼1/3的前期規畫費。

面對業界期待給予重大危老重建案進一步協助，花敬群分析，危老案件差異性大且複雜，現階段暫不打算就個案前期規畫費進行補助。

(中國時報)

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