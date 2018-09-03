危老百分百住戶同意 成整合動力

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中國時報
／台北報導

《危老重建條例》要求住戶百分百同意才適用，原被外界視為案件「卡關」門檻，實施後反成助力！營建股股王長虹建設董事長李文造指出，這項制度上路後，意外發現，過去很難協調的釘子戶，囿於這項規定若執意不同意，往往遭到鄰里「群起攻之」，以致最後態度多會軟化，願意退一步配合推動。

反觀一般都更案，李文造指出，適用《都更條例》個案，不需百分百住戶同意，條例明文公權力有介入空間，多數居民在多一事不如少一事下，釘子戶相對堅持己見，不肯退讓，案子就此一年拖過一年。

有趣的是，危老案不僅受到建商青睞，建築師、建經公司等也紛紛搶進這塊大餅。住商不動產企研室經理徐佳馨指出，危老案整合門檻低，推動流程有效縮短，加上小基地開發，不論建築師、房仲、建商、營造廠等都可主導整合，在投入限制低、參與者眾下，成功案件跟著水漲船高。

台灣金聯都更公司董事長林旺根透露，一般都更案的全案管理費用約占都更總費用約5％至8％，加上過去推動都更案曠日廢時，建商、營造廠須將時間成本等納入，但若交由台灣金聯都更公司或是建經公司等整合，另外發包營造廠興建，地主、原始住戶可分得的利潤多可向上拉升5至15個百分點。

「危老案也有一些難以協調的爭議！」協助推動危老案的大聲行銷總監田大權指出，少了釘子戶檯面下要東要西，由民眾自主協調，依持有坪數比例分潤，但現實上，一樓店面、頂樓等物件，就需花較多心力協調。

(中國時報)

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