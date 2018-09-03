上市櫃旅行社 7月營收全趴

小琉球成生態旅遊夯點，但今年7月遊客只有7萬3000人。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導
前年觀光業遊行，抗議民眾手拿「兩岸一家親」標語面露無奈，年改7月上路，更讓觀光業雪上加霜。
上市櫃 旅行業七月營收衰退

7月1日年金改革上路，影響33萬人。5家上市櫃旅行社公布7月營收，原本暑假旺季，卻罕見出現全面衰退，各有4％至35％不等跌幅，連旅行社龍頭雄獅也無法倖免。旅遊業者表示，以往出國高價團在暑假有6成，中低價為4成，今年卻是55波，且旅遊團也賣得不好，只能多做促銷，盼買氣回溫。

今年初政府有意年改，旅遊業就擔心受到衝擊，果然在上市櫃旅行社財報，7月全都衰退。雄獅營收27億元，較去年同期衰退5.14％；五福營收6.7億元，負成長4.98％；燦星營收2.8億元，衰退1.66％；鳳凰營收3億元，負成長19.83％，易飛網衰退幅度更大，為35.78％。

觀光局統計，6月台灣60歲以上出國有24萬3125人次，7月只剩下18萬3017人次，少6萬人。

旅遊業者坦言，7月旺季上櫃旅行社營收全衰退較罕見，以往通常是金融海嘯、國外恐攻或疫情影響，這次竟是政府政策；因軍公教是旅遊主力族群，年改7月上路後，出國意願低落。

東南旅行社表示，若以新台幣5萬元為高低價團標準，5萬元以上高價團多飛歐美，以前7月可賣出近7成；今年受到年改的預期心理，高價團只賣出一半，第一線業務也透露暑假團很難賣出，反而短天數、5萬元以下的中低價較好賣，業績成長近兩成。

燦星旅行社副總經理廖肇陽說，7月比去年同期有小幅度衰退，為了迎合消費者荷包緊縮，公司把單價往下調，導致整個營收衰退，等於進入「微利時代」，經營會愈來愈辛苦。

雄獅旅遊分析，大陸港澳、日本皆較去年同期有超過2成的成長，且較國人出境兩大區塊上半年人次大幅成長2倍以上。

不具名旅遊業者批評，政府省下國庫，但年改副作用卻讓旅遊業沒生意可做，接下來到年底都是淡季，只怕營收會再下滑。為了提振消費者出國意願，旅行業者只能多參加旅展，調整高低價團的宣傳策略，希望買氣回溫。

(中國時報)

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