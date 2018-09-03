年改漣漪效應 恐全盤皆輸

2018年09月03日 04:11 中國時報 王思慧

7月年改上路，蔡政府強硬地砍了軍公教人員的荷包，除失去軍公教民心，現上市櫃旅行社成第二波受害者，7月營收全遭斬殺，跌幅甚至有逾3成者；暑假旺季，不僅出國高價團銳減，去年國旅人次也因預期心理掉得令人心驚，但政府只懂撒錢補助，未正視問題，漣漪效應怕是還未停止，一場年改，恐讓官、商、民全盤皆輸。

年改後，許多退休族捨棄不必要的觀光，讓旅遊觀光業更慘，大家都對前景不樂觀；以國外旅遊來講，政府縮減了退休軍公教的荷包，旅遊這檔事，一夕間變奢侈，以前參加高價團，現在就用中、低價團充數，從前是低價團玩玩的，如今自然是直接捨棄這項支出。

再以國旅來看，各大夜市、觀光區屢屢傳出負面消息，顯示沒有單位管理下，亂象叢生，國內住宿一晚又動輒好幾千元，更加深遊客不願意國旅的意願。觀光局卻只想到用補助，沒有思考真正的問題在哪，結果就只是白白撒錢。

世新大學觀光學系副教授陳墀吉表示，觀光是綜合性產業，牽扯層面很廣，帶來的經濟效益大，更是國家應該發展的產業之一。現在根本看不到政府有意要發展觀光，幾乎都是中央跟地方「各自為政」，像是休閒農業、溫泉區，若能好好發展都是很好的觀光財，但政府不重視專業人才，只任憑劣幣逐良幣，實在是可惜。

檢視政府單位，觀光局層級太小，若要跨部會討論議題，根本很難有整體跨部會策略結果；且觀光局每年都在追求來台人次，但錢進不來也是白搭，重量不重質，產值若無法提升，對台灣經濟效益沒有幫助。

(中國時報)