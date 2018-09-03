年改漣漪效應 恐全盤皆輸

友善列印
中國時報

7月年改上路，蔡政府強硬地砍了軍公教人員的荷包，除失去軍公教民心，現上市櫃旅行社成第二波受害者，7月營收全遭斬殺，跌幅甚至有逾3成者；暑假旺季，不僅出國高價團銳減，去年國旅人次也因預期心理掉得令人心驚，但政府只懂撒錢補助，未正視問題，漣漪效應怕是還未停止，一場年改，恐讓官、商、民全盤皆輸。

年改後，許多退休族捨棄不必要的觀光，讓旅遊觀光業更慘，大家都對前景不樂觀；以國外旅遊來講，政府縮減了退休軍公教的荷包，旅遊這檔事，一夕間變奢侈，以前參加高價團，現在就用中、低價團充數，從前是低價團玩玩的，如今自然是直接捨棄這項支出。

再以國旅來看，各大夜市、觀光區屢屢傳出負面消息，顯示沒有單位管理下，亂象叢生，國內住宿一晚又動輒好幾千元，更加深遊客不願意國旅的意願。觀光局卻只想到用補助，沒有思考真正的問題在哪，結果就只是白白撒錢。

世新大學觀光學系副教授陳墀吉表示，觀光是綜合性產業，牽扯層面很廣，帶來的經濟效益大，更是國家應該發展的產業之一。現在根本看不到政府有意要發展觀光，幾乎都是中央跟地方「各自為政」，像是休閒農業、溫泉區，若能好好發展都是很好的觀光財，但政府不重視專業人才，只任憑劣幣逐良幣，實在是可惜。

檢視政府單位，觀光局層級太小，若要跨部會討論議題，根本很難有整體跨部會策略結果；且觀光局每年都在追求來台人次，但錢進不來也是白搭，重量不重質，產值若無法提升，對台灣經濟效益沒有幫助。

(中國時報)

羅掌握軍情局 跌破專家眼鏡 年改衝擊大 末端消費 最先被犧牲…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。