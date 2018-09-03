年改衝擊大 末端消費 最先被犧牲！軍公教省荷包 國旅哀鴻遍野

2018年09月03日 04:11 中國時報 王思慧 ／台北報導 ／台北報導

國民旅遊去年首度負成長，今年遇上年改，許多旅遊業者對前景也不表樂觀。根據觀光局各風景區管理處統計，7月旅遊人次已出現衰退，跟前半年相比，最多少了18萬人次。旅遊業者認為，觀光屬末端消費，加上年改影響，一定是最先被節省的支出。

小琉球今年7月只有7萬3000人，比4月9萬8000人、5月8萬7000人還少；野柳地質公園6、7月17萬人，跟1至5月逾20萬人相比，已有減少之勢，何況7月是暑假旺季；阿里山管理處全區今年7月僅23萬人，遠遠低於3月的41萬人、4月37萬人。

六福村表示，今年暑假北部天氣較好，推出許多水樂園等水上活動，吸引家族親子、年輕朋友，現在則針對國軍弟兄、教師們，9月只要憑證就能199元玩六福村。未來不排除針對軍公教年改族群推出優惠，詳細還要再研議。

旅館商業公會全國聯合會顧問李奇嶽認為，觀光是消費末端產業，非民生必需，除了受景氣影響，年改會讓退休銀髮族預期未來生活有較大壓力，進而減少開支。

李奇嶽說，觀光產業中，國旅是最大宗消費族群，除了公司行號獎勵的員工旅遊外，其中最多的是退休族，現在這群銀髮族年金減少，已預期未來經濟不好，出去旅遊的天數、次數自然就會縮減。而目前經濟不好，就連公司企業為了節省支出，也減少員工旅遊，國旅市場前景堪憂。

宜蘭的民宿業者說，陸客不來，國旅人次也下降，還好自己起步得早，10年下來已有許多熟客，才得以經營下去，就連以前總是擠得水洩不通的羅東夜市，現在也門可羅雀，讓許多攤商早早關門。曾有朋友想蓋民宿，都會勸他再考慮清楚，畢竟跟以前相比，經營民宿可能較困難。

(中國時報)