亞運》中華隊舉重、羽球、體操 世界級水準！延續摘金氣勢 東奧奪牌在望

2018年09月03日 04:11 中國時報 黃邱倫 ／雅加達報導 ／雅加達報導

李智凱的「湯瑪士迴旋」，是奧運爭鋒的利器。（陳怡誠攝）

2018年雅加達-巨港亞運會落幕了，中華隊交出17金、19銀、31銅的亮眼成績單，此次奪得的17面金牌當中，有10面是奧運項目，射擊、體操和空手道各奪兩金，跆拳道、舉重、羽球和射箭（反曲弓男子團體）各1金，純金度比1998年曼谷還要高，歷屆以來最佳。放眼兩年後的2020東京奧運，台灣到底有哪些優勢項目呢？

李智凱 要再寫歷史

首先要提的就是體操，「菜市場凱」李智凱的全能或許無法進前三，但他的鞍馬卻有極大優勢，尤其是他的拿手絕活「湯瑪士迴旋」動作，難度高達6.00以上，國際體操總會都認為這是目前最高等級的動作，加上他的穩健與成熟度，只要不受傷，東京奧運肯定有他的一席之地。

郭婞淳 希望最濃厚

舉重女神郭婞淳，這兩年的表現如日中天，先在去年台北世大運改寫世界紀錄，此次在亞運賽場上一雪4年前失敗之恥，她在女子58公斤量級原本的勁敵、里約奧運金牌泰國名將已被她擊敗，中國大陸舉重選手陷入禁藥疑雲，這次亞運全部遭到禁賽，如無意外，東京奧運應該是屬於她揚名立萬的舞台。

戴資穎 眼前無敵手

世界球后戴資穎，從前年12月登上世界第一寶座之後，她的地位始終無人能撼動，不但兩度寫下國際賽20連勝以上紀錄，更連續兩次摘下5連冠，如此非凡的成就在世界羽壇實屬少見，這兩年她在亞錦賽、世大運、亞運都已奪下冠軍，接下來想要留下史頁的就是在明年世錦賽封后，以及在東京奧運摘金，成為大滿貫俱樂部成員。

射擊射箭 形勢大好

射擊男子不定向飛靶楊昆弼與10公尺空氣步槍混合團體呂紹全／林穎欣，楊昆弼、呂紹全和林穎欣都是今年在國際賽竄起的好手，林穎欣更是不滿20歲。射擊需要高度的專注力，同時也要有絕佳的體能，3人在這次亞運擊敗了南韓、中國大陸等世界級名將，甚至楊昆弼還平了世界紀錄，顯示他們目前的狀態已達巔峰，只要在這兩年給予最好的訓練環境，東京奧運奪金不是夢。

射箭男子反曲弓團體賽魏均珩、湯智鈞與羅偉旻三人聯手先在今年的世界盃重創擁有世界紀錄保持人的超級強勁旅南韓隊，這次又在亞運二度證明了台灣射箭隊不再懼怕「韓流」，兩年後的東奧或許不是這三人，但只要有信心，還是有機會摘金奪銀。

(中國時報)