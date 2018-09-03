亞運》盛會雨中落幕 4年後杭州見

2018年09月03日 04:11 中國時報 黃及人 、 黃邱倫 、 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

亞運閉幕典禮2日舉行，中華隊由男排隊長陳建禎（中）擔任閉幕式掌旗官。（杜宜諳攝）

突如其來的大雨，並未澆熄雅加達-巨港亞運閉幕典禮所散發的熱情，經過14天激烈競爭，雅加達-巨港亞運2日晚間舉行閉幕典禮，中華男排隊長「黑狗」陳建禎擔任掌旗官帶領隊友出場，中華代表團本屆亞運共拿17金19銀31銅，排名第7。

閉幕典禮會旗交接儀式，由杭州市長徐立毅接下亞運會旗，象徵2022年亞運由大陸杭州接手，更播放精心準備的宣傳影片，以及「杭州8分鐘」表演，包含大陸歌手易煬千璽、阿里巴巴集團主席馬雲、今年亞運包辦游泳4金的孫楊等嘉賓都現身助陣。

綜觀本屆亞運，中華隊有不少表現出色的代表隊，但也有不少讓人失望的項目，其中過去總是被視為「金庫」的網球隊，此次僅有1銀1銅進帳，中斷了連5屆亞運奪金的傲人紀錄，不過「小鋼炮」梁恩碩拿下銅牌，為我國60年來第一次在亞運網球女單得牌，則是唯一的好消息。

若純以奪金與否來評斷本次亞運網球的成敗，其實詹詠然、詹皓晴的女雙也只差金牌2分之遙。本屆亞運未設團體賽，總獎牌數下滑也在意料之中，不過男單、男雙、混雙沒有任何人馬晉4，的確顯示出目前男網戰力退步的問題。放眼憑世界排名搶參賽資格的奧運網賽，2年後東奧局勢相當悲觀。

曾在2004年雅典奧運為我國奪取雙金的跆拳道項目，經過廣州亞運的「黑襪事件」折騰後，國際地位江河日下，加上西亞國家的成長，導致國際賽成績每下愈況，本屆亞運原本沒有預期能拿到金牌，不過年輕女將蘇柏亞竄起，在53公斤級拿下金牌，讓國內跆拳道界重新看到希望，然而想要在2020東京奧運站上頒獎台，恐怕得再加把勁才行。

本屆亞運游泳共發出41面金牌，日本和大陸各包辦19面，台灣派出16位選手，卻一面獎牌都沒有，亞洲總排名下滑至12，甚至還不如越南、印尼、泰國和印度，台灣泳壇如今已沉淪至此，內部爭鬥、外界抨擊，泳協再毫無作為，恐怕要成為三流協會了。

(中國時報)