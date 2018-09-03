亞運》中華「大球」豐收 大快人心

中華男排在亞運連克強敵，勇奪銅牌。（杜宜諳攝）

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中國時報
／雅加達報導

中華代表團向來在亞運表現平平的團體球類運動，在雅加達-巨港亞運卻一鳴驚人，包含男籃、女籃、男排與女足等「大球」都闖進4強，創造不少全新歷史，其中以中華男排摘銅，最令人感動不已！

中華男排在亞運出發前，僅在亞洲盃拿到第4，根本不被看好打進亞運4強，甚至預賽首役就遭南韓3比2擊敗，落到分組第2晉級12強，不過籤運卻站在中華隊這邊，剛好抽中只要擊敗沙烏地阿拉伯就可晉級4強的絕佳位置。

結果中華男排也沒讓國內球迷失望，3比1力退沙烏地阿拉伯，相隔20年重返亞運4強，準決賽再遇南韓，中華隊更差點贏球爆冷闖進金牌戰，可惜再以2比3落敗，幸好中華隊沒有氣餒，3比1擊敗卡達摘銅。

同樣帶給台灣球迷驚喜的是中華男籃，預賽先後擊退日本、香港與卡達，以分組第1相隔12年重返8強，8強戰再擊退敘利亞，相隔48年重返亞運4強行列。

雖然接著先後敗給中國大陸與南韓，中華男籃僅拿第4，卻是自從1990年北京亞運，中華隊使用「TPE」重返亞運後的最佳成績，也讓外界期待這批新生代男籃的未來，問題還是中華籃協何時找到新的歸化球員。

中華女籃在預賽首戰就以2分之差氣走兩韓聯軍，一路殺進最終4強，雖在準決賽不敵WNBA球星朴智修趕來助陣的兩韓聯軍，又遭日本逆轉擊退，連3屆亞運都拿第4，但中華女籃也跟男籃一樣展現不錯的團結氛圍。

中華女足這次拿下殿軍，也是相隔20年首次重返亞洲前4，關鍵之一是籤運絕佳，8強避開東亞強權，其次多名老將把這次亞運視為最後一役，踢出破釜沉舟的決心。然則教練團除了體能教練劉馥榕幫了大忙，其餘部分都令球員灰心，核心一代交棒，這次重返亞洲4強，近期恐將成為絕響。

(中國時報)

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