富邦捐3000萬 送暖南台灣

富邦金控宣布捐出3000萬元捐款，希望拋磚引玉送暖南台灣，協助災民儘速重建家園。（富邦金控提供）

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中國時報
／台北報導

823水災重創南台灣，嘉義、雲林、台南、高雄、屏東等地區災情慘重，淹水雖然退了，但居民生活仍受影響；富邦金控發揮人溺己溺的人道關懷精神，昨日宣布旗下子公司將合計捐出3000萬元，希望拋磚引玉送上溫暖，協助南台灣地區災後復原工作及災民重建家園。

富邦金控董事長蔡明興表示，這次南台灣的水災災情嚴重，不僅造成農漁牧嚴重的損失，民眾住屋也毀損，富邦金控旗下子公司將合計捐出3000萬元，希望能夠拋磚引玉、帶動各界捐款，發揮人溺己溺的精神，送暖南台灣，幫助災民儘速重建家園。

受災保戶 保費可緩繳

除捐款外，富邦金控旗下子公司富邦產險、富邦人壽也於第一時間啟動緊急應變機制，提供受災戶關懷與協助。

富邦人壽已於災情發生後，啟動緊急應變方案；若保戶因豪雨災害成為受災戶，即日起至11月30日止，富邦人壽提供續期保費緩繳、保單借款利息寬延、免費補發保單、快速理賠等四項方案，並加強各地通報機制，主動查詢受災保戶比對及關懷聯繫，協助受災保戶重整災後家園。

守護財產 官方設專區

此外，保戶可以透過富邦人壽24小時免費服務專線0809-000-550享有貼心服務，亦可至各地服務中心申請以上相關服務。

富邦產險也於全台各區成立緊急應變中心，謹慎面對豪雨可能造成的災害；客戶如因本次豪雨遭受損失，富邦產險將提供快速理賠服務，當不幸遭逢意外事故時，以便利保戶為原則，用最快速度協助保戶辦理理賠服務。

此外，富邦產險提供24小時免費服務專線0800-009-888，供客戶進行承保及理賠相關問題諮詢，並於富邦產險官網建置「暴雨防災專區」，提醒民眾注意人身及財產安全，並提供相關單位查詢電話與網址。

(中國時報)

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