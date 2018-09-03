中信大愛 偏鄉童實現台灣夢

2018年09月03日 04:11 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

中國信託慈善基金會偕同衛福部共同舉辦「台灣夢─築夢童樂會」，邀請全台20個社區築夢基地展現2年多來的計畫成果。根據「台灣夢計畫」縱貫性追蹤調查研究發現，連續2年參加的孩子中，85.6％覺得可以實現未來夢想，94.7％覺得快樂，更有96.1％上了才藝課程後，覺得自己變得更棒。

中信慈善基金會自2015年推動「台灣夢─兒少社區陪伴扎根計畫」，累計幫助超過496名偏鄉孩子改善學習環境與家庭現況，不只將資源挹注至偏遠社區，也動員社區志工攜手努力推行，完整回應行政院核定的強化社會安全網計畫，由公部門與民間企業協力，建構更縝密的兒少社會安全網絡。

上周六（1日）中國信託金融園區彷彿是一座大型遊樂場，「台灣夢計畫」社區築夢基地志工與孩童們，共計近800人齊聚一堂，熱情嗨翻全場。

這場「台灣夢─築夢童樂會」活動，由各社區呈現2年多來的計畫成果，展現各自特色，包括原鄉孩子穿上部落傳統服飾，獻上歡迎舞蹈；熱情活潑的小毛豆舞團帶來街舞；震撼人心的鼓陣表演，包括：涼傘舞陣、非洲鼓、太鼓跟戰鼓，沉厚霸氣又振奮人心的鼓聲，難以想像台上的表演者是國小學童。

中信慈善基金會董事長辜仲諒表示，自2015年「台灣夢計畫」推動以來，陸續把學習資源及兒少陪伴照護意識帶入社區，不僅改善偏鄉孩童的學習環境與家庭現況，志工夥伴的凝聚力也持續增強。

「台灣夢計畫」能克服資源不足、跨越城鄉差距，最感謝衛福部及地方縣市政府指導，以及在地社區志工的協力相助，大家能為孩子無私付出是了不起的成就。另外也感謝所有參與計畫的家庭，因為有家長的認同，「台灣夢計畫」的精神才能持續茁壯，讓孩子能有更美好的未來。

(中國時報)