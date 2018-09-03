姚文智掃街 遭嗆民進黨亂搞

選戰倒數82天，市場是兵家必爭之地，選民的反應也最激烈、直接。左圖為民進黨台北市長參選人姚文智（左）2日直搗藍營票倉，到木柵市場掃街，但攤商一度不願與他握手。而國民黨新北市長參選人侯友宜（右圖右）仍維持高人氣，2日到綠營鐵票區三重力行市場掃街拜票時，受到攤商和民眾熱情歡迎。（鄧博仁攝、譚宇哲翻攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

民進黨台北市長參選人姚文智昨上午到木柵市場掃街，意外遭到茶行店老闆嗆聲，「民進黨搞什麼鬼，軍公教得罪你們什麼！」姚原欲握手攀談，但老闆未領情，直到姚離開都還在罵民進黨。姚文智事後回應，在街上遇到不同的聲音都很合理，但所有壓力他都不怕，「所有挑戰都願意勇往直前」。

姚文智昨到木柵市場掃街，雖是藍營票倉，但多數民眾相當友善，致贈鳳梨、包子、粽子樣樣來，走到一半還有路人跟他說「加油」；肉販老闆娘還當面稱讚姚長得很帥，還要求合影。

對年改不滿 選民罵不停

媒體問姚怎麼會來藍營票倉？他笑說自己是政大畢業，木柵市場是他的生活一部分，且他本來就會跑遍所有市場。姚說，市場是最草根、接地氣的地方，各個層面他都要努力爭取選票。

近來有民調指出，姚文智支持度已來到14.9％，媒體昨追問，如何看待自己民調？姚說，現在的狀況是「此漲彼消」，且綠營不斷整合、團結；過去的支持者還沒做出選擇，但現在已有越來越多人清楚表達，姚認為自己「後勢看漲」。

不過姚拜票行經一間茶行時，店內老闆火氣爆衝，當面指著他罵「民進黨都在亂搞！」本來要握手的姚文智只好尷尬地離去，但即使已經走遠，茶行攤商仍繼續罵民進黨。

姚喊向前衝 認後勢看漲

拜票遭嗆，媒體問姚會不會擔憂選情被中央執政拖累？姚說，民進黨對台灣全面性改革的意志相當堅定，有些朋友或許擔憂改革、或是被改革的對象，但改革還是要持續進行。

民進黨已啟動「百工百業挺改革」的輔選列車，身兼民進黨主席的蔡英文與行政院長賴清德今晚將齊聚替姚文智拉抬選情。

上回授旗，蔡英文不慎跌坐舞台，姚解釋說，上次是總統太興奮了，相信今天的舞台會非常平穩，總統也會作完整政策說明。

(中國時報)

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